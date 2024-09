Ángel de Brito reveló por qué Santiago Sposato no seguirá en LAM

Este miércoles en Ángel Responde, su programa en Bondi Live, Ángel de Brito contó qué sucedió con Santiago Sposato en LAM. "No trabajaba. Lo hablamos con él y le dije: 'No quiero que trabajes así, porque no estás trabajando como yo quiero para LAM'. Y lo saqué de aire".

"Yo trabajé muchas veces con Santi, nos conocemos de toda la vida. Cuando armé el equipo, que era un programa nuevo, vino Santi de nuevo a trabajar con nosotros como productor", expresó.

"Cuando pasamos a América se me ocurre ponerlo como movilero, yo sabía lo bueno que era. Y desde ahí trabajó hasta acá conmigo en vivo. Cuando aflojó y dejó de trabajar como a mí me gusta, yo soy muy exigente con el trabajo, sino miren cuántos móviles hizo en lo últimos meses...", continuó.

"No producía los móviles y era su trabajo, movilero y productor. Se juntaron varios productores a decirle 'tenés que laburar' y después me junté yo y le expliqué los motivos por los cuales no estaba al aire. Por eso digo que miente cuando dice que no sabe los motivos", agregó.

Por último, Ángel destacó que el galardón que recibió el cronista es "súper merecido". "Le expliqué los motivos en una reunión y no cambió nada su actitud. Sin embargo, para mí recontra merece el Martín Fierro", cerró.

La reacción de Ángel de Brito al ver que Santiago Sposato no lo nombró al ganar el Martín Fierro

Anoche, en las entrega de los premios Martín Fierro, el periodista Santiago Sposato fue reconocido por APTRA en la categoría Mejor cronista por su labor como movilero de LAM (América TV).

A muchos llamó la atención que en su discurso de agradecimiento, el notero mencionó al programa, pero no hizo una mención al conductor del mismo, Ángel de Brito. "Agradecerle a Mandarina Televisión, casi diez años de laburo, a América TV por el espacio, a toda la gente de LAM, a los editores y a los camarógrafos", expresó.

En su cuenta de Twitter, el presentador de las noches de América TV se pronunció tras el reconocimiento para Santiago Sposato con un mensaje bastante frío, que también levantó suspicacias e interpretaciones.

"Felicitaciones @S_Sposato al mejor Movilero del año! #LAM @elejercitodelam", escribió en conductor de LAM, minutos después del anuncio del galardón para el notero en la ceremonia de APTRA.

Ante esa reacción, hay quienes sostienen que no tomó para bien que el cronista no lo haya nombrado y señalan que fue un notorio olvido.