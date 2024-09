Ángel de Brito reveló de qué se enteró Pampita para separarse de Roberto García Moritán

En este contexto, el conductor de LAM reveló de qué se enteró Pampita hace 10 días qué le llevó a dar un paso al costado del Ministro de Desarrollo Económico por la Ciudad de Buenos Aires.

“¿Tan heavy es lo que descubrió Pampita para separarse de un día para el otro?”, le consultaron a Ángel de Brito.

“Se separó por las amantes, por lo que se enteró el 20 de septiembre”, sentenció el animador de América TV.

Pampita

Tras el comunicado de Roberto García Moritán, Pampita salió a desmentirlo furiosa y mostró las pruebas

Apenas un rato después de que Roberto García Moritán emitiese un comunicado a través de las redes sociales confirmando su separación de Pampita y asegurando que ya estaban separados desde hacía tiempo, la modelo utilizó la misma vía para desmentirlo de manera categórica.

Así, desde sus historias de Instagram, Carolina emitió su breve pero contundente comunicado, asegurando: "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha".

Y como si su palabra no fuese suficiente, detrás de esa historia virtual compartió una catarata de capturas de pantalla de sus conversaciones vía WhatsApp con el padre de su hija desde mediados de agosto hasta el día previo al comienzo de la primavera para demostrar que la comunicación entre ellos era fluida y súper amorosa.

Allí pueden verse las infinitas demostraciones de amor por parte de ambos, con intercambio de fotos y videos, dados los múltiples viajes laborales de Carolina, donde hasta el mismísimo 20 de septiembre se llamaban uno al otro "amor", dejando así en claro que no es cierto que llevasen ya un buen tiempo en crisis y con el matrimonio roto.

Pampita desmintió a Roberto García Moritán.jpeg

capturas Pampita 1.jpeg