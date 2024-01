Ángel de Brito reveló por qué Wanda Nara posteó el parte médico confirmando que tiene leucemia

El conductor leyó al aire la conversación que tuvo con la esposa de Mauro Icardi donde ella le contó los motivos por los que decidió hacer público el informe clínico.

Embed

“Me dijo: es viejo. Lo publiqué yo, nunca lo quise publicar y ahora sí, porque muchos seguían diciendo que mi enfermedad es mentira. Pero bueno, hay gente que es así", sentenció Wanda Nara en charla con el conductor.

"Entonces, cuando terminó el Bailando, lo hice. Antes no quería contarlo porque estaba compitiendo y no me parecía”, remarcó en ese mensaje.

"Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu por una leucemia mieloide crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad", informaba el parte médico en cuestión con fecha del 24 de octubre de 2023.

Wanda Nara

Wanda Nara compartió por primera vez el comunicado que recibió con el diagnóstico de leucemia

El 2023 fue un año delicado para Wanda Nara. Si bien tuvo maravillosos momentos, en el mes julio recibió el diagnóstico que confirmaba su leucemia.

Con el comienzo de un nuevo año, la conductora decidió hacer un balance del año pasado en sus redes sociales y allí mostró por primera vez el certificado que recibió de FUNDALEU.

“Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de Julio de 2023 se encuentra en seguimiento en FUNDALEU, por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado”, expresa el escrito.

Dado que en ese momento Wanda se trasladó junto a su familia a Estambul, para acompañar a Mauro Icardi en su carrera futbolística, en las ultimas líneas el comunicado aclara: "Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”.