Tajante reacción de Jey Mammon ante la versión de que no sería invitado a los premios Martín Fierro

“¿Te gustaría ser ternado?”, consultó el notero, pero Jey arrojó: “Como dije, hoy mi cabeza no está puesta en eso ni en la vuelta a la televisión. Tengo otras cosas importantes en este momento”.

“Me suena extraño el planteo, es como buscarle una vuelta para no invitarme y me parece extraño que Telefe no quiera hacerlo. Es como algo rebuscado esto de no nominar un programa de música porque hay un montón muy buenos, e incluso me podrían nominar a mí individualmente”, indicó Mammon.

Acerca de si iría o no a la gran fiesta de la televisión, planteó una incógnita: “La verdad es que no sé si iría a los Martín Fierro. No lo sé”.

Confirman la peor noticia para La Peña de Morfi tras la escandalosa denuncia a Jey Mammon

Esta semana, Romina Manguel, amiga de Gerardo Rozín, contó en una nota con Moskita Muerta que "el otro día escuchaba que decían de bajar La Peña de Morfi, y la verdad que no me parece mal, lo invocan demasiado a Gerardo en este marco que es muy oscuro y a él nunca le hubiera gustado este nivel de escándalo porque él se mantenía alejado de todo quilombo; obviamente que preserven el trabajo de la gente que trabaja ahí, que hagan otro programa, obvio, pero que bajen el programa y suelten a Gerardo, que ese programa era hermoso, lo mantenía muy orgulloso, y lo amó siempre”.

Y cuando le consultaron si Rozin hubiera elegido a Jey Mammon, la periodista señaló: “Él de Jey no me habló nunca, pero no sé porque no arreglaron con la persona que pensaba Gerardo, la que quería él. Georgina encima tampoco me convence, no sé si a Gerardo le hubiera gustado, encima cada vez que la agarran afuera de algún programa, para preguntarle por el tema de Jey y no tiene una postura clara”.

Tras estas declaraciones de Manguel, Socios del Espectáculo (El Trece) habló con Georgina Barbarossa, quien manifestó: “No voy a opinar más sobre el tema de La Peña, no tengo ni idea de nada”.

Una vez que finalizó esta breve nota a Georgina, Mariana Brey dio a conocer la peor noticia para el ciclo de los domingos de Telefe: “Me dijeron que La Peña termina en diciembre, no voy a decir con quién hablé, pero me dijeron que termina el contrato, termina todo. Habrá que ver si en el transcurso del año modifican la idea, pero en principio está pensado para que en diciembre termine todo”.