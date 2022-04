Ángela Leiva y una polémica relación con su nuevo novio: "Él está..."

Luli Fernández contó la noticia y mostró pruebas fotográficas, donde reconoció haberse comunicado con una allegada a la embarazada.

“Ella está enardecida porque a él no le importó nada ni de ella ni de este embarazo, así que capaz que Ángela no sabe nada. La amiga dice que ni se les ocurra a ellos salir a desmentir porque si no va a salir a mostrar todas las pruebas”, explicó la panelista.

El incómodo momento que vivió Ángela Leiva por el que paró un show en vivo

Tras su paso por la actuación en La 1-5/18, Ángela Leiva volvió a concentrarse en su música y por días se encuentra de gira presentando su nuevo trabajo Amor Prohibido. Así, festejando los carnavales en Bolivia, la cantante se encontró con un regalito desagradable sobre el escenario en medio de un show en Santa Cruz de la Sierra por lo que paró todo y le puso los puntos al público.

Claro que es habitual que los fanáticos arrojen 'cosas' al escenario, a modo de regalo para el artista. Así como a Sandro solían tirarle bombachas y corpiños así como a Luis Miguel flores o peluches, resulta que a Ángela Leiva le tiraron un preservativo.

Fue así que la cantante tropical decidió parar la música y hablarle al público buscando al fan que quiso hacerse el vivo, y con mucha altura lo puso en vereda.

“Miren lo que encontré acá. Me parece perfecto que se cuiden. Me parece perfecto. Me gustaría saber quién lo tiró al escenario. ¿De allá vino? Bueno...”, fueron las primeras palabras de la cantante mostrando el preservativo. E inmediatamente agregó seria “Conmigo no lo va a usar”. Y para que quedase claro que el regalito no le gustó para nada, disparó “Va a tener que pensar en mí y arreglárselas solo. Así que te lo devuelvo, papu”, tirándolo al público para continuar el show.