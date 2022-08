Aníbal Pachano dio detalles de la operación que se hará por la inflamación de un tumor

“Me parece que hay que romper un poquito el mito. El cáncer es una enfermedad que se puede transitar muchísimo tiempo mientras vos estés equilibrado, mientras tu cabeza y emoción se manejen en la estabilidad”, agregó.

Y contó cómo es el cuadro que padece esta vez: “Era un tumor que venía molestando hará unos ocho meses atrás, antes de irme a Carlos Paz. Había tenido un episodio de una inflamación, pero con una medicación se saca el edema. Está en un lugar que tiene que ver con el área motriz, que es mi mano derecha y mi pierna derecha; es decir que la lesión la tengo del lado izquierdo”.

“Resulta que ese tumor venía bárbaro y un día se despertó. Eso provocó una inflamación mayor. En el mes de junio, mientras estaba haciendo el espectáculo, me quise parar y se me fue la pierna; como que la tenía anestesiada. Seguí con el show como pude y al otro día lo llamé al médico y me mandó a hacerme una resonancia por las dudas. Ahí saltó la inflamación y me dijeron que había que operar”, detalló Aníbal Pachano.

Y confirmó que irá a quirófano: “A mí los rayos no me gustan, nunca me fue bien. Sentía que el efecto colateral era peor. La operación es de riesgo, pero como cualquier otra. Van a extirpar ese tumor y me lo van a hacer a cabeza abierta y despierto y yo me quiero filmar".

“Por lo general voy solo. A veces me acompaña mi hermana, pero se asusta. Sofía (su hija) se enteró después y habló con los médicos”, cerró.

El dramático momento de Aníbal Pachano

De visita en Toda la vida, el flamante programa de Net Tv con el que la actriz Viviana Saccone debutó en el rol de conductora, el icónico creador de los Botton Tap Aníbal Pachano, fiel a su estilo directo y sin medias tintas, anunció que deberá someterse de manera urgente a una operación al detectársele una inflamación en el tumor que tiene en la cabeza, enfermedad contra la que viene luchando desde hace varios años.

Acto seguido, Aníbal Pachano desdramatizó la situación explicando: “Decir cáncer ya es… . Yo voy camino a una sanación. Este proceso que tuve durante estos 5 años de la enfermedad lo es, entender qué me pasaba y por qué. Uno va llegando a límites que tenés que traspasar. Tuve muchos momentos de éxito en mi vida. Uno tiene que agradecer y en ese agradecimiento uno se pierde. Hay que entender”.

En tanto, el papá de Sofía Pachano relató cómo tomó la decisión de la inmediata intervención quirúrgica. “Me hago chequeos y en el último salió que había se había agrandado una parte que recubre y que tenía dos opciones”, sostuvo y detalló: "Podía probar con rayos, pero eso es momentáneo porque el tumor sigue estando ahí y la otra opción era extraerlo directamente. Así que decidí ir de una por esta última. Sé que estoy en buenas manos y con un gran equipo médico. Estoy tranquilo”.