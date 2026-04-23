El Polaco dejó a todos mudos: la inesperada carrera que empezará y no tiene que ver con la música

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Qué dijo El Polaco tras la acusación de infidelidad

Cansado de los rumores que se multiplicaron en redes sociales durante las últimas horas, El Polaco reaccionó con firmeza: "No soy de aclarar giladas pero me tienen los huevos llenos". El enojo surgió a raíz de una imagen que se viralizó: se lo ve dentro de un baño y, desde la bañadera, aparece lo que parece ser el pie de una mujer. Esa captura volvió a encender las sospechas sobre si se trataba o no de Barby Silenzi.

En sus historias de Instagram, el cantante arrancó con un mensaje directo: "Buen día para todos. No soy de aclarar giladas pero me tienen los huevos llenos. El piecito que se ve en en la foto que dicen que supuestamente es de mi amante jajajaja es de Barby Silenzi". Luego aclaró que la postal corresponde a “una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones”. Y agregó que decidió hablar públicamente “más que nada para que los boludos dejen de hablar giladas”, rematando con una reflexión irónica: "Tan idiota no voy a ser para subir una foto con un fondo de un pie y amantes, apenas puedo con una".

Finalmente, cerró su descargo con un mensaje conciliador, buscando terminar con cualquier especulación sobre infidelidades y reafirmando la buena etapa que atraviesa junto a su pareja: "Que tengan un hermoso martes, siempre con Dios".

Cabe destacar que hace poco El Polaco y Barby Silenzi disfrutaron de unas vacaciones soñadas en los parques de Disney junto a su hija Abril. Allí se mostraron unidos y felices, dejando atrás las múltiples crisis que atravesaron en los últimos años, en una relación que ya lleva una década.