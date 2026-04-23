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El afectuoso mensaje de Mirtha Legrand mientras sigue en reposo: cómo está y qué dijo

La conductora volvió a llevar tranquilidad tras horas de preocupación por su salud. Luego de su exclusiva con Primicias Ya, Mirtha Legrand se expresó en redes, contó cómo sigue y dejó un afectuoso mensaje para sus seguidores.

23 abr 2026, 18:40
El afectuoso mensaje de Mirtha Legrand mientras sigue en reposo: cómo está y qué dijo
El afectuoso mensaje de Mirtha Legrand mientras sigue en reposo: cómo está y qué dijo

El afectuoso mensaje de Mirtha Legrand mientras sigue en reposo: "cómo está y qué dijo"

Mirtha Legrand volvió a expresarse este jueves por la tarde para llevar aún más tranquilidad sobre su estado de salud, dar precisiones sobre su regreso a la televisión y agradecer los llamados recibidos, tras haber hablado en exclusiva, esta mañana, con Juan Pablo Godino de Primicias Ya.

“Sigo unos días más de reposo. Estoy bien, con un poco de tos, disfónica. Quiero volver, pero tengo que seguir cuidándome", le había dicho a este medio.

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Horas más tarde, y con la intención de despejar cualquier duda, La Chiqui decidió dirigirse directamente a sus seguidores a través de un posteo en Instagram, donde volvió a agradecer el cariño recibido en las últimas horas.

“¡Hola a todos! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, comenzó diciendo Mirtha.

Y explicó: “Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco de reposo y cuidarme”.

Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besitos, chau, chau”, cerró con la calidez que la caracteriza.

Por estas horas, mientras Mirtha continúa en reposo, todo indica que Juana Viale volvería a ponerse al frente del programa hasta que su abuela esté completamente recuperada y en condiciones de regresar a su histórica mesa.

Comunicado Mirtha Legrand

Qué había dicho Mirtha Legrand sobre su problema de salud días atrás

En medio de la expectativa por su ausencia en la pantalla durante el sábado 18 de abril, Mirtha Legrand decidió hablar directamente con su público para aclarar su situación. Lejos de alimentar rumores, eligió transmitir calma y explicar que se trata de un cuadro leve.

A través de sus redes sociales, llevó tranquilidad con un mensaje breve y fiel a su estilo: “Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau!”. De esta manera, no solo desactivó las versiones que circulaban, sino que también dejó en claro su intención de regresar en los próximos días a La Noche de Mirtha (El Trece).

Según trascendió, la conductora no contó con la autorización de su médico para asistir a la grabación del programa, debido a un cuadro gripal leve que requería reposo. La decisión apuntó a evitar que se exigiera de más y favorecer una recuperación adecuada. En ese sentido, desde su entorno explicaron: “Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”.

Aun así, su compromiso con el trabajo se mantuvo firme hasta último momento, ya que habría intentado cumplir con la grabación pese a las recomendaciones. “Se resistió bastante, pero está con catarro”, detallaron. Incluso antes de su mensaje público, personas cercanas ya aseguraban que se encontraba de buen ánimo y enfocada en mejorar.

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