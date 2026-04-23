El afectuoso mensaje de Mirtha Legrand mientras sigue en reposo: "cómo está y qué dijo"

Y explicó: “Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco de reposo y cuidarme”.

“ Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besitos, chau, chau”, cerró con la calidez que la caracteriza.

Por estas horas, mientras Mirtha continúa en reposo, todo indica que Juana Viale volvería a ponerse al frente del programa hasta que su abuela esté completamente recuperada y en condiciones de regresar a su histórica mesa.

Comunicado Mirtha Legrand

Qué había dicho Mirtha Legrand sobre su problema de salud días atrás

En medio de la expectativa por su ausencia en la pantalla durante el sábado 18 de abril, Mirtha Legrand decidió hablar directamente con su público para aclarar su situación. Lejos de alimentar rumores, eligió transmitir calma y explicar que se trata de un cuadro leve.

A través de sus redes sociales, llevó tranquilidad con un mensaje breve y fiel a su estilo: “Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau!”. De esta manera, no solo desactivó las versiones que circulaban, sino que también dejó en claro su intención de regresar en los próximos días a La Noche de Mirtha (El Trece).

Según trascendió, la conductora no contó con la autorización de su médico para asistir a la grabación del programa, debido a un cuadro gripal leve que requería reposo. La decisión apuntó a evitar que se exigiera de más y favorecer una recuperación adecuada. En ese sentido, desde su entorno explicaron: “Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”.

Aun así, su compromiso con el trabajo se mantuvo firme hasta último momento, ya que habría intentado cumplir con la grabación pese a las recomendaciones. “Se resistió bastante, pero está con catarro”, detallaron. Incluso antes de su mensaje público, personas cercanas ya aseguraban que se encontraba de buen ánimo y enfocada en mejorar.