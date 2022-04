Antonio Laje: "¿Cómo miércoles creen que se puede vivir en la Argentina?"

"Después ve que la vicepresidente lo único que le importa es salvar su suerte judicial, entonces es capaz hasta de hacer estallar institucionalmente la Argentina, de extorsionar a un presidente con renuncias, apretarlo, con tal de poder salvar su situación judicial. A tal punto que ayer termina fracturando el bloque para poder tener un lugar más en el Consejo de la Magistratura y ver de alguna manera si puede tener cierta mayoría que le permita manejar los jueces que en algún momento van a tener que tener su causas", siguió el periodista.

Y remarcó: "Vos empresario, que tenés que invertir, empezas a ver todo esto. Y después tener el otro tema: la inseguridad. Todo hace a la Argentina. ¿O vos te crees que una empresa no mide la inseguridad que hay en la calle cuando decide hacer una inversión? Sí, la mide. Y por eso en países inseguros se invierte pidiendo una rentabilidad mucho mayor. Y en ese caso tenés un problema enorme en la Argentina".

"En serio, qué país ustedes creen que hay hoy en Argentina? Alberto Fernández, Cristina Fernández, el ministro Guzmán... ¿Salen a la calle? ¿Caminan? ¿Hablan con la gente? Está destrozada la Argentina. Socialmente está partida, la gente no puede salir a la calle porque te matan", profundizó Antonio Laje.

"Y lo único que se les ocurre cuando más necesitan de todos nosotros para que trabajemos, podamos invertir, lo ínico que saben hacer es cobrar planes, más impuestos, sacarle dinero al sector privado, beneficiar a los delincuentes y buscar cubrirse con los jueces, esta es la síntesis del sector de la dirigencia que nos gobierna y nos gobernó durante los últimos años, porque no se llega de un día para el otro a esto, está claro", continuó.

"¿Cómo miércoles creen que se puede vivir en la Argentina? ¿Cómo creen que una empresa va a decidir invertir en la Argentina? Cómo creen que en un país sigue adelante sin inversión? No sigue, tienen la muestra en la Argentina, que está cada vez más quebrada e insegura. Y a ustedes solamente les preocupada manejar a los jueces para salvarse las causas judiciales", puntualizó categórico.

"No son capaces de tomar una sola dedición política poniendo lo que hay que poner sobre la mesa. Terminen con los vagos y los planes. Premios y castigo, de eso se trata. Beneficien a la gente que trabaja y produce, no beneficien a los que no hacen nada y viven de planes. Dejen de beneficiar a los delincuentes", apuntó el conductor.

Y cerró: "¿Saben qué? A los argentinos promedio nos importa un carajo quién va preso en la Argentina de todos ustedes, por mí vayan todos preso, me importa nada. Y a la gente no le importa nada si tienen que ir presos. El tema de la Justicia les importa solamente a ustedes porque hay tanta corrupción que quieren cubrirse. A todos los que trabajamos es un tema que no está en nuestra agenda. Lo que está en nuestra agenda es llegar a fin de mes, que nuestros hijos puedan crecen en la Argentina, quedarse y progresar. Nos importa que no nos maten en la calle, trabajar... Nos importa tener futuro y ustedes nos están robando todos los días el futuro solamente para cubrirse su culo".

Antonio Laje: "Hace dos años que en la Argentina se eligió un presidente y no aparece"

Antonio Laje hizo un fuerte análisis en Buenos días América tras el número oficial de inflación registrado en marzo según el INDEC del 6,7 por ciento y cuestionó al presidente Alberto Fernández y las medidas adoptadas por su Gobierno para combatir esta problemática de la Argentina.

"Medidas de fondo no hay ninguna, no tienen ni idea. Cuando vos anuncias que va a haber una guerra contra la inflación, le estás diciendo a todos aumenten los precios. No sé si el Gobierno entienden lo que significa el 6.7 de inflación en un mes que proyecta un anualizado de un 60-65 por ciento, el empresario ya proyecta eso", precisó el periodista.

"Si vos sos fabricante y ves que el Gobierno no hace absolutamente nada con una proyección del 60 por ciento de inflación. ¿Cómo fabricas tus productos? ¿Con qué costos? Ya de movida, haces proyecciones de 65 por ciento. ¿No tiene el Gobierno tomar medidas urgente?", se preguntó Antonio Laje.

Y remarcó: "No sé si el Gobierno entiende lo que significa el 6.7 y lo que significa en la cabeza de un tipo que invierte y produce. Creo que no tienen noción de lo que es tener una pyme, empresa y pagar sueldos. Este nivel de inflación la rotación te la va a producir la sociedad porque no cree en nada del Gobierno. Todos los días lo único que les importa son generar internas. No entienden lo que significa esto".

"Entonces entras en una dinámica de inflación que llega un momento que no sabes si no te vas a una hiper, porque la dinámica la empieza a poner la sociedad, no la pone más el Gobierno porque la sociedad ya sabe que el Gobierno es inútil y no toma medidas. Son unos inútiles. El nivel de inutilidad es tan grande que lo único que les importa son las internas", afirmó categórico.

"El Gobierno está paralizado. Y hoy tenés a Cafiero que es el vocero de Alberto Fernández. Pero, ¿saben qué? El que tiene que tomar las decisiones es Alberto Fernández, necesitamos que urgente haya urgente un presidente en la Argentina", manifestó el conductor.

Y remarcó: "Tiene que tomar Alberto Fernández las decisiones que tenga que tomar, si tiene que echar a medio gabinete que lo eche y que ponga a gente que se ponga a trabajar y termínenla con las internas. Si Cristina tiene problemas con la Justicia que se las arregle, la verdad no nos importa. Nosotros trabajamos y cada vez nos alcanza menos, nos importa muy poco quien va preso o no va preso, es un problema de ustedes".

"Pero queremos que en la Argentina exista un presidente. Hace dos años que se eligió un presidente y no aparece. Y la verdad que no tienen noción de la Argentina que puede venir con este nivel de inflación, parece que no hubieran conocido la Argentina de hiperinflación. Son unos inútiles en serio", cerró Antonio Laje.