Antonio Laje sobre el paro de trenes: "¿Por qué ponen de rehén a toda la gente?"

Y siguió: "Se vive muy mal en la Argentina, la plata no alcanza, salís a la calle y te matan, como para que encima no puedas viajar a tu trabajo para ganar un dinero que después tampoco te va a alcanzar. Los sindicatos van a tener que empezar a pensar un poco en la gente también, el reclamo es judicial, no lo van a resolver con un paro. Y no van a extorsionar a la Justicia con un paro jodiendo a la gente. Entonces, levanten cuánto antes por lo menos para que el regreso sea medianamente normal. ¿Por qué ponen de rehén a toda la gente? Es una colección de inutilidades por un lado, extorsión por el otro, y en el medio siempre la gente que quiere laburar y la pasa muy mal en la Argentina".

"Cuando tenés un sindicato o un ministerio y tenés que gerenciar, tenés mucha responsabilidad. Vos no podés poner a dos millones de personas en esta situación, no tenés ningún derecho, sobre todo cuando el problema es judicial, ni siquiera es una negociación salarial, es de la Justicia", fundamentó Antonio Laje.

Y apuntó: "Y vos Ministerio, sabes que venía este paro, cómo no trataste de evitarlo, punto uno. Ahora sí estás reunido después que pararon y le arruinaron el viaje a dos millones de personas. Cómo no pusiste algún micro, algo. Traten de hacer la vida más fácil de la gente, se vive muy mal en la Argentina y se vive muy mal gracias a la pésima gestión de los distintos gobierno. Y este Gobierno en particular es un desastre gestionando. Mínimamente vayan a las cosas chiquitas que hace que el día te sea más fácil. Mañana vamos a tener otro día de acampe y va a ser un caos".

"Resuelvan algo mínimamente, ya no le pedimos que pongan al país entre los primeros del mundo, resuelvan lo más básico, al menos que se pueda viajar a trabajar. Ya que ni siquiera nos dan seguridad que se pueda viajar a trabajar para un sueldo que ni siquiera te alcanza para cubrir tus gastos básicos a fin de mes, donde ya el día 15 tenés que pensar cómo llegar a fin de mes", cerró Antonio Laje.

Antonio Laje: "Terminemos con la Argentina de vagos, ¡basta!"

Antonio Laje se mostró indignado en Buenos días América por el volumen de dinero que destina el Estado a diario para solventar los planes sociales a gente que no trabaja. Fue luego de ver las cifras que representan en lo económico para el país el pago de dichos planes.

"El que recibe el plan tiene la obligación de trabajar también a cambio de plan. El problema no es la cantidad de planes, es que a cambio no hay nada. Entonces se termina convirtiendo el plan social en una herramienta de captación de votos o política que después se traduce o no en votos", precisó Antonio Laje.

"Cuando yo digo: basta de vagos, es basta de planes sociales a gente que no hace nada y que no corresponde que reciban un plan social. Con todo lo que hay para hacer en la Argentina, lo menos que hay que hacer es ponerlos a trabajar, básicamente es eso", añadió el periodista.

Y amplió: "Los que reciben un plan que pagamos nosotros con nuestro impuestos por lo menos que trabajen. ¡Pónganlos a trabajar! Esto es lo que te genera tanto enojo. Los que distribuyen estos planes son organizaciones sociales cuyos líderes están dentro del Gobierno. Es decir: yo soy el funcionario a cargo de repartir planes sociales y a su vez tengo organizaciones sociales. Es todo un enorme negocio".

"Tenemos que terminar con la argentina de vagos, ¡basta! ¡Basta de tanto vago! El Estado tiene que auxiliar a aquella gente que lo necesita, sí, pero además tiene que auxiliar con preparación y trabajo a cambio. No puede regalar nuestro dinero, es no es auxiliar", fundamentó el conductor.

Y cerró: "Terminemos con la Argentina de vagos, vayamos a la gente que lo necesita, pero que a cambio hace falta mucho laburo en la Argentina, nadie hace nada. La Argentina es un descontrol de cuentas para nada, es una locura. No solo aumentaste los planes sino la enorme cantidad de gente que los recibe por no hacer nada. Hay muy poca gente que recibe planes y trabaja, hace algo a cambio. El resto, en serio, estamos financiando vagos, no hay país viable de esta manera".