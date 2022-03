Antonio Laje: "No tenemos perdón de Dios en la Argentina"

"Fijate lo que está pasando en Ucrania y nosotros no somos capaces en la otra punta del mundo, con la bendición de la paz, tenemos esta dirigencia, pero la dirigencia en general, no solo esta. No tenemos perdón de Dios en llevar a la Argentina donde la están llevando. Ves esto y decís: qué bárbaro, nosotros no somos capaces de ordenarnos un poco", añadió el conductor de Buenos Días América.

Y amplió: "Esto es guerra, sufrimiento, pobreza, que tenemos la suerte en la Argentina de no tener y sin embargo nos peleamos, 40 por ciento de pobres, rompemos el Congreso... Un disparate".

"Los dirigentes juegan a ser estadistas y son unos mediocres. Podríamos tener un país maravilloso y sin embargo mucha gente está pensando en irse y muchos no pueden irse pero se irían en busca de un país mejor", remarcó Antonio Laje.

Y cerró: "Ves esto y decís: qué patética la dirigencia argentina a lo largo de los años como destruyó un país que podría ser maravilloso. Podríamos tener un país abasteciendo al mundo y lo destruimos".

La furia de Antonio Laje por los piquetes

El periodista y conductor Antonio Laje de Buenos Días América hizo una dura reflexión ante los piquetes en las inmediaciones del Congreso de parte de organizaciones sociales que repudian el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Los manifestantes se cruzaron con un médico de la Fundación Favaloro y no lo querían dejar pasar.

Antonio Laje fue hablando sobre las imágenes que llegaban desde el Congreso siendo que miles y miles de personas estaban sin poder llegar a sus trabajos.

"Dos Avenidas centrales de la Ciudad de Buenos Aires, Callao y Rivadavia, liquidadas, y allá tenés el personal de tránsito de los piqueteros, ordenando. Genial", expresó de entrada el periodista de Buenos Días América.

Y luego se explayó: "Son 5 personas cortando la Rivadavia. ¿Querés manifestarte? Tenés la plaza enfrente. Quedate en la plaza. Qué país de vagos. Argentina, en serio, es un país de vagos. Los que trabajamos mantenemos al otro. Hay un 60% de vagos. Es una vergüenza. Vos mirás la guerra, lo que está pasando, con Ucrania, la gente escapándose, eso es realmente pasarla mal. Y acá estamos bendecidos, estamos lejos de todos los conflictos, podríamos ser una potencia económica, aprovecha cualquier momento con estas crisis para crecer mucho más, pero somos un país de vagos. Lo único que hacemos es cortar calles, impedir que la gente que trabaja y paga impuestos pueda trabajar, evidentemente tenemos la dirigencia política que nos merecemos".

"El nivel de imbecilidad que hay en la Argentina... (porque le decían a un médico que están vendiendo el país y él se quejaba por querer pasar). Fijate el personal de tránsito quiénes son. Los manifestantes hacen lo que quieren. Todos quieren trabajar. Los que están manifestando ahí no sé de qué viven. La política mira para otro lado", afirmó el periodista Antonio Laje.

"¿Dónde está el personal de tránsito o la policía de la Ciudad de Buenos Aires? Los que quieren protestar que vayan arriba de la plaza. Es imposible que esto mejore y progrese si lo único que hacemos es esto. No sé de qué viven. A la gente que trabaja 20 horas por día no le alcanza el dinero. Es una cosa increíble. Los políticos no sirven para nada, no hacen nada", finalizó Antonio Laje.