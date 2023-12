Aparecen fotos de Catalina Gorostidi, la pediatra e hija de un exjugador de fútbol que entró a Gran Hermano 2023

Embed

En este contexto es que rápidamente se aparecieron algunas de esas imágenes hot de las que habló antes de ingresar al reality que otorgará 50 millones de pesos al ganador. Allí se puede ver de espalda, luciendo diferentes microbikinis y un tatuaje más que sensual en la cola. El dibujo de una boca con labios bien carnosos.

Catalina Gorostidi GH 2023.jpg

Además, Catalina afirmó haber vivido un romance con un futbolista de la Selección Argentina, aunque por el momento no dio su nombre. Lo que sí contó con lujo de detalles es que, donde esté siempre llama la atención. "En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Vida nueva, escuela nueva, líder nueva”, afirmó.

Por último, se describió como una persona muy frontal. “No careteo absolutamente nada, lo que me molesta, se los digo. Yo te voy a ir a la yugular y no me importa nada”, sentenció minutos antes de arrancar la competencia.

Catalina Gorostidi hot GH 2023.jpg

Se filtraron fotos íntimas de Joel Ojeda, el azafato de Gran Hermano 2023

Gran Hermano 2023 dio inicio y sus participantes ya se encuentran haciendo de las suyas en la casa más famosa del país. Entre sus jugadores se encuentra Joel Ojeda, el azafato que se volvió viral incluso antes de ingresar al ciclo de Telefe.

Si bien le dicen "Chon", por "chongo", su nombre real es Joel y declaró que "nunca tuvo sexo explícito en un avión". En su presentación de GH confesó que es una persona que disfruta de las emociones fuertes y de salir de la zona de confort.

Joel Ojeda

El joven entró soltero y reveló que hace mucho tiempo que no está enamorado de alguien. Además, según él, tiene un "sexto sentido" para darse cuenta cuando una persona es honesta o no.

"Mi droga sana es la adrenalina de hacer algo distinto", dijo Joel, en su presentación para Gran Hermano. Por último, el joven es fanático de River y de viajar. Lo cierto es que ahora se filtraron sus primeras fotos hot a horas de haber ingresado a la casa.