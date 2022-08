Apareció la segunda empleada de Wanda Nara que hizo otra dura denuncia de maltratos, despido y abandono

La hija de la supuesta damnificada denunció que, durante el tiempo que su madre trabajó para Wanda, “no salía porque no sabía cuales iban a ser sus feriados, días de descanso, ni en qué fechas le correspondía cobrar”. Pero eso no es todo. La ex empleada de la rubia tampoco tenía cobertura médica.

Wanda le dejaba a esa señora el cuidado de sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, pese a que esa no era su función principal. “Las nenas lloraban porque no la conocían”, dijo la hija de la ex empleada de la botinera.

La joven que habló en Intrusos reveló que, en una oportunidad, encontró a su madre sola en la casa con las niñas, sin comida y en un ambiente hostil (dado que Wanda y Mauro estaban distanciados en aquel entonces). Por supuesto ello repercutía en la organización del hogar. Las pequeñas querían comer, pero no sólo no habría comida, sino tampoco le le dejado dinero.

Wanda Nara enfrenta una fuerte denuncia por parte una ex empleada

Cansada, la mujer decidió hacerle frente a Wanda Nara dado que "no era lo que habían arreglado" , y ante su planteo no sólo no recibió respuestas, sino que se encontró con un pedido insólito. “Lo que te voy a pedir es que seas mi informante porque estoy sospechando que mi marido me engaña y necesito saber sus movimientos”, le habría dicho la empresaria.

Ante la negativa de la señora de realizar el “trabajo sucio”, la botinera se habría enojado. "La echó en medio una lluvia torrencial, le pagó menos de lo acordado y no le pagó el pasaje de vuelta", contó la hija en el audio que le envió a Marcela Tauro.

La joven aseguró que ahora su mamá “tiene miedo” dado que que trabaja en una reconocida agencia que la contrata para “personas muy importantes” y teme por su estabilidad laboral.

Su decisión de denunciar en este momento reside en el apoyo que le quiere brindar a Carmen, y a todas las personas que han trabajado con Wanda en ese tipo de condiciones. "No vivimos en la época de la esclavitud", dijo y recordó también los malos tratos de Nora Colosimo, la madre de la botinera, sobre quien recordó "yo misma escuché como le gritaba Nora a mi mamá cuando estaba allí"

Dolida por toda esta situación, la hija de la presunta damnificada recordó aquel duro momento que vivió su madre, en aquel entonces de 60 años y con problemas de hipertensión. Incluso, se angustió al rememorar que debió extender el límite de su tarjeta para que su madre no pase la noche en la calle, y pueda regresar en avión dado que Wanda Nara y Mauro Icardi no habrían tenido ningún tipo de consideración con ella.

Denuncian que Mauro Icardi maltrata a los hijos de Wanda

De nuevo Luis Ventura puso sobre el tapete las denuncias de maltrato que se le hicieron a Mauro Icardi hacia los hijos de Wanda Nara y Maxi López, Constantino, Benedicto y Valentino.

El periodista de América TV contó que tiene información al respecto y audios para comprobarlo. "Mauro Icardi maltrataba a los hijos de Maxi López", aseguró el panelista de A la tarde.

Las denuncias vienen desde hace un tiempo, pero tanto Wanda como Mauro se esforzaron para desmentir esto y comprobar que los tres niños quieren al futbolista como a su propio papá.

Wanda publicó que siempre Mauro los trató como hijos y que se dedicó a ellos, en su tiempo libre los ayudaba con la tarea e incluso a jugar al fútbol o cualquier deporte.

Pero, Ventura afirma que todo es ficticio y que los tres niños no están cómodos con Icardi.