Trascendió un informe sobre la pericia médica a Flor Moyano tras la denuncia contra Juan Martino

Esta tarde en Intrusos (América TV), Marcela Tauro dio a conocer que los peritos habrían emitido un informe preliminar, que sería contundente. "La pericia médica habría dictaminado que no hay signos de abuso con acceso carnal", señaló la panelista.

El abogado Mauricio D'Alessandro, que estuvo invitado al programa de Flor de la V, advirtió que podría tener que ver con el tiempo que pasó desde que ocurrieron los hechos hasta que concretó la pericia.

"Pasaron dos meses y medio", señaló el letrado. Hasta el momento, no hay información oficial sobre el resultado de las pruebas clínicas a las cuales se sometió la ex figura de El hotel de los famosos 2.

La firme postura de Actrices Argentinas tras la denuncia por abuso sexual de Flor Moyano contra Juan Martino

Flor Moyano presentó una denuncia ante la Justicia por abuso sexual contra su ex compañero de El hotel de los famosos 2, Juan Martino.

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, la influencer contó cómo se encuentra, mientras afronta este proceso. "Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma", resumió.

En su cuenta de Twitter, Flor Moyano recibió un mensaje de apoyo de parte del colectivo Actrices Argentinas.