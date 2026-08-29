La contundente postura de Moria Casán sobre la demanda de la familia Vadalá contra su serie: "Envaselinada"

“Y bueno, me fui de vacaciones porque me lo merezco. Con el cumpleaños, siempre de cumpleaños trato de volar, cruzar océanos y pasarla bien. Y estoy feliz”, confió Moria con su desparpajo habitual al ser consultada por su viaje.

Durante la charla, la actriz y conductora también manifestó su alegría por la repercusión internacional que consiguió la serie y destacó el lugar que ocupó dentro del ranking de la plataforma. “Imaginate, primera en Argentina, Uruguay, qué sé yo, cantidad de países. Me excede un poco tanta globalización, pero feliz”, aseguró.

Sin embargo, cuando el periodista le planteó la reacción de la familia de Luis Vadalá por la representación que tuvo su expareja en la historia, Moria eligió no entrar en detalles y respondió con una de sus particulares frases: “No voy a hablar de eso. Chicos, estoy tres e: exonerada, envaselinada y elevada”.

La diva volvió a respaldar su postura al explicar que, desde su perspectiva, la realización de una producción de esas características cuenta con un determinado marco. “Te imaginás que si hago una serie de este corte con la plataforma más importante del mundo y una productora como About, tengo exoneración. Busquen lo que significa. Libre de todo, mis amigos”, sostuvo.

Finalmente, el cronista le recordó que Sofía Gala Castiglione, su hija y protagonista de la biopic, había considerado que la representación de Vadalá había sido “muy light”. Sin profundizar en la cuestión, la artista respondió: “Lo que diga Sofía está bueno”.

Qué dijo Sofía Gala sobre la familia de Luis Vadalá y sus intenciones de demandar la serie de Moria Casán

Sofía Gala Castiglione habló sobre la polémica que desató la serie de su madre, Moria Casán, tras su estreno en Netflix, y se refirió al posible reclamo judicial que analiza la familia de Luis Vadalá por la imagen que se mostró del ex de la diva.

La representación de Vadalá es uno de los puntos que más cuestionamientos generó. Sus familiares consideran que la ficción lo muestra de manera negativa, especialmente por las referencias a sus adicciones y a distintos episodios de su vida.

Consultada por Desayuno Americano (América TV) sobre la posibilidad de que la familia avance con acciones legales, Sofía Gala fue contundente: "¿Cómo lo tomo? No lo tomo de ninguna manera porque no me van a hacer juicio a mi... de todos modos, me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer".

Luego, ante una pregunta sobre supuestos episodios de violencia durante aquella relación, la actriz evitó profundizar: "No voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo".

Finalmente, ironizó sobre la ausencia de su madre durante la polémica: "Estrena su serie y es la única vez que no está. Se fue del país, nos dejó con los que hablan, critican, hacen juicios y ella divina, en el Caribe".