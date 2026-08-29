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La contundente postura de Moria Casán sobre la demanda de la familia Vadalá contra su serie: "Envaselinada"

Tras regresar de República Dominicana, Moria Casán habló con PrimiciasYa sobre el impacto de su biopic y fue contundente al referirse a la posible demanda de la familia de su expareja.

29 ago 2026, 07:08
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La contundente postura de Moria Casán sobre la demanda de la familia Vadalá contra su serie: Envaselinada

La contundente postura de Moria Casán sobre la demanda de la familia Vadalá contra su serie: "Envaselinada"

La contundente postura de Moria Casán sobre la demanda de la familia Vadalá contra su serie: Envaselinada

La contundente postura de Moria Casán sobre la demanda de la familia Vadalá contra su serie: "Envaselinada"

La biopic de Moria Casán continúa dando que hablar luego de su llegada a Netflix. A poco más de dos semanas de su estreno, el 14 de agosto, la producción de About Entertainment logró posicionarse entre los contenidos más vistos en Argentina y también alcanzó una importante repercusión en distintos países de Latinoamérica.

La ficción, dirigida por Javier Van de Couter, repasa diferentes momentos de la vida de La One y despertó todo tipo de reacciones. Pero lo cierto es que mientras la producción cosechó elogios, también quedó envuelta en una fuerte controversia a raíz del reclamo de la familia de Luis Vadalá, empresario y expareja de la artista, quien falleció en 2023.

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Los familiares de Vadalá anticiparon acciones legales contra Netflix y la productora al considerar que la manera en que fue representado en la pantalla resulta distorsionada y difamatoria. En medio de esa situación, Moria Casán decidió mantener distancia de la polémica y no brindar mayores precisiones sobre el conflicto.

Este viernes, después de regresar de sus vacaciones en el Caribe, la diva volvió al teatro y dialogó en vivo con el móvil de Primicias Ya en la pantalla de América TV. Allí se refirió principalmente al impacto que tuvo el estreno de su serie biográfica y explicó los motivos por los que eligió viajar justo durante el lanzamiento de la producción.

“Y bueno, me fui de vacaciones porque me lo merezco. Con el cumpleaños, siempre de cumpleaños trato de volar, cruzar océanos y pasarla bien. Y estoy feliz”, confió Moria con su desparpajo habitual al ser consultada por su viaje.

Durante la charla, la actriz y conductora también manifestó su alegría por la repercusión internacional que consiguió la serie y destacó el lugar que ocupó dentro del ranking de la plataforma. “Imaginate, primera en Argentina, Uruguay, qué sé yo, cantidad de países. Me excede un poco tanta globalización, pero feliz”, aseguró.

Sin embargo, cuando el periodista le planteó la reacción de la familia de Luis Vadalá por la representación que tuvo su expareja en la historia, Moria eligió no entrar en detalles y respondió con una de sus particulares frases: “No voy a hablar de eso. Chicos, estoy tres e: exonerada, envaselinada y elevada”.

La diva volvió a respaldar su postura al explicar que, desde su perspectiva, la realización de una producción de esas características cuenta con un determinado marco. “Te imaginás que si hago una serie de este corte con la plataforma más importante del mundo y una productora como About, tengo exoneración. Busquen lo que significa. Libre de todo, mis amigos”, sostuvo.

Finalmente, el cronista le recordó que Sofía Gala Castiglione, su hija y protagonista de la biopic, había considerado que la representación de Vadalá había sido “muy light”. Sin profundizar en la cuestión, la artista respondió: “Lo que diga Sofía está bueno”.

Qué dijo Sofía Gala sobre la familia de Luis Vadalá y sus intenciones de demandar la serie de Moria Casán

Sofía Gala Castiglione habló sobre la polémica que desató la serie de su madre, Moria Casán, tras su estreno en Netflix, y se refirió al posible reclamo judicial que analiza la familia de Luis Vadalá por la imagen que se mostró del ex de la diva.

La representación de Vadalá es uno de los puntos que más cuestionamientos generó. Sus familiares consideran que la ficción lo muestra de manera negativa, especialmente por las referencias a sus adicciones y a distintos episodios de su vida.

Consultada por Desayuno Americano (América TV) sobre la posibilidad de que la familia avance con acciones legales, Sofía Gala fue contundente: "¿Cómo lo tomo? No lo tomo de ninguna manera porque no me van a hacer juicio a mi... de todos modos, me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer".

Luego, ante una pregunta sobre supuestos episodios de violencia durante aquella relación, la actriz evitó profundizar: "No voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo".

Finalmente, ironizó sobre la ausencia de su madre durante la polémica: "Estrena su serie y es la única vez que no está. Se fue del país, nos dejó con los que hablan, critican, hacen juicios y ella divina, en el Caribe".

     

 

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