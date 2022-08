Apareció un video de Sofía "Jujuy" Jiménez a los besos con un hombre

Allí se la ve a la morocha muy acaramelada bailando y besando al hombre en cuestión. “Estuvo a los besos en el boliche y se fueron juntos, abrazados. Esto no fue en Argentina, qué se iba a imaginar que iba a haber seguidores de Mañanísima. En el video están bailando acaramelados", reveló Estefi Berardi.

"El muchacho es muy fachero, tiene rulos. Ella es muy diosa", agregó Estefi.

“Está soltera. Estuvo toda la noche con este chico, chaparon toda la noche y se fueron abrazados", agregó la panelista.

El mal momento de Sofía Jujuy Jiménez en Barcelona: le robaron todo

Sofía Jujuy Jiménez se tomó dos semanas y se fue rumbo a Europa para visitar amigos y disfrutar del calorcito que les toca a esa zona del mundo en esta época del año.

La modelo recorrió varias ciudades hasta llegar a Barcelona, donde no la pasó nada bien. La gran ciudad española está sufriendo una ola de inseguridad y Jujuy fue una de las víctimas.

En sus redes sociales, Jujuy contó cómo fue el robo de su billetera: “Me robaron la billetera, tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas”.

“Me quiero matar porque todavía me quedan días de viaje. Ya tramité el tema de las tarjetas, que las bloqueen y me manden unas nuevas. Tengan un cuidado enorme porque no te das cuenta y te la roban en un segundo”, dijo y añadió que tiene la esperanza de que aparezcan sus documentos.