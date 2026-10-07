Apareció una fuerte foto de la tumba de Ricardo Fort, a casi 13 años de su muerte: el detalle que descolocó a todos

La confesión de Marta Fort sobre las costumbres que heredó de su papá

La repercusión de la fotografía también remite a la manera en que Marta y Felipe mantienen presente la figura de su padre. En su paso por PH, Podemos Hablar, la hija del empresario contó cuánto reconoce de Ricardo en algunas decisiones sobre su propia imagen.

“Fui gorda, fui flaca, tuve muchos quilombos con mi físico, pero jamás tuve problemas porque siempre tuve buena autoestima”, expresó Marta. Luego, resumió con una frase la transformación que atravesó con los años: “Soy el resultado de lo que juré destruir”.

La joven explicó que terminó adoptando elecciones estéticas que, cuando era chica, rechazaba: “Yo nunca quise ponerme tetas y ahora soy el resultado de lo que juré destruir. Porque a mi viejo le gustaban así y yo decía ‘ni en pedo’, pero después, poco a poco, me fui moldeando a lo que soy ahora”.

También recordó que su padre le teñía el pelo cuando tenía nueve años, algo que entonces no le gustaba. “Yo decía ‘rubia no’ cuando él me teñía el pelo a los 9 años. Ahora soy rubia, me hice las tetas y me hice algunos retoques en la cara”, señaló.

Más allá de los cambios físicos, Marta vinculó esas decisiones con una forma personal de conservar el recuerdo de quienes ya no están. “Siento que termino adoptando ciertas costumbres de gente que perdí. Cada aparición mía sirve a la memoria y el regreso de él, eso me gusta”, concluyó.