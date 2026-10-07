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Apareció una fuerte foto de la tumba de Ricardo Fort, a casi 13 años de su muerte: el detalle que descolocó a todos

Felipe Fort compartió una imagen de la lápida de su padre y un dato sorprendió a sus seguidores. A casi 13 años de la muerte del empresario, la publicación volvió a despertar recuerdos del querido Comandante.

7 oct 2026, 07:47
Apareció una fuerte foto de la tumba de Ricardo Fort, a casi 13 años de su muerte: el detalle que descolocó a todos

Apareció una fuerte foto de la tumba de Ricardo Fort, a casi 13 años de su muerte: el detalle que descolocó a todos

Apareció una fuerte foto de la tumba de Ricardo Fort, a casi 13 años de su muerte: el detalle que descolocó a todos

Apareció una fuerte foto de la tumba de Ricardo Fort, a casi 13 años de su muerte: el detalle que descolocó a todos

A casi 13 años de la muerte de Ricardo Fort, una imagen vinculada con el empresario volvió a llamar la atención en las redes sociales. Esta vez, el motivo no fue una de sus recordadas frases ni un video de sus apariciones televisivas, sino una foto de su tumba que dejó al descubierto un detalle desconocido para muchos.

La postal fue compartida por Felipe Fort, uno de los hijos del mediático, cuyos restos descansan en el Memorial Jardín de Paz, ubicado en Pilar. En la imagen se puede observar la lápida de mármol con una inscripción que despertó sorpresa entre sus seguidores.

Allí figura su nombre completo: Ricardo Aníbal Fort. Y fue precisamente el segundo nombre el que acaparó las miradas de quienes lo siguieron durante sus años de mayor exposición, pero nunca habían escuchado ese dato.

“¡¡¡Aníbal!!! Se llamaba Aníbal, igual que mi papá”, escribió un usuario al descubrir la inscripción. Así, una imagen íntima y familiar terminó circulando en las redes y volvió a poner en primer plano el recuerdo del empresario.

La confesión de Marta Fort sobre las costumbres que heredó de su papá

La repercusión de la fotografía también remite a la manera en que Marta y Felipe mantienen presente la figura de su padre. En su paso por PH, Podemos Hablar, la hija del empresario contó cuánto reconoce de Ricardo en algunas decisiones sobre su propia imagen.

“Fui gorda, fui flaca, tuve muchos quilombos con mi físico, pero jamás tuve problemas porque siempre tuve buena autoestima”, expresó Marta. Luego, resumió con una frase la transformación que atravesó con los años: “Soy el resultado de lo que juré destruir”.

La joven explicó que terminó adoptando elecciones estéticas que, cuando era chica, rechazaba: “Yo nunca quise ponerme tetas y ahora soy el resultado de lo que juré destruir. Porque a mi viejo le gustaban así y yo decía ‘ni en pedo’, pero después, poco a poco, me fui moldeando a lo que soy ahora”.

También recordó que su padre le teñía el pelo cuando tenía nueve años, algo que entonces no le gustaba. “Yo decía ‘rubia no’ cuando él me teñía el pelo a los 9 años. Ahora soy rubia, me hice las tetas y me hice algunos retoques en la cara”, señaló.

Más allá de los cambios físicos, Marta vinculó esas decisiones con una forma personal de conservar el recuerdo de quienes ya no están. “Siento que termino adoptando ciertas costumbres de gente que perdí. Cada aparición mía sirve a la memoria y el regreso de él, eso me gusta”, concluyó.

     

 

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