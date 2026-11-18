Sandra hizo público su malestar con un mensaje dirigido a Cristian en redes sociales. “Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible”, escribió.

Cómo despidieron Los Palmeras a Marcos Camino

Tras la muerte de Marcos Camino, el martes 10 de noviembre a los 76 años, Los Palmeras lo despidieron en su cuenta oficial de Instagram. El acordeonista se incorporó al grupo en diciembre de 1972 y, como director, acompañó durante más de cinco décadas el crecimiento de la banda santafesina.

“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”, anunciaron. En el mismo mensaje, sus compañeros destacaron el lugar que ocupó en el conjunto: “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”.

La agrupación también se refirió a la cobertura de la noticia. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”, expresaron. El comunicado cerró con un mensaje para quienes hicieron llegar sus condolencias: “Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento”.