Fabián Cubero ventiló la fuerte interna familiar con Mica Viciconte y sus hijas por la Navidad
El ex futbolista Fabián Cubero compartió la disputa que se desató en su familia de cara a las fiestas de fin de año con Mica Viciconte y sorprendió a todos.
4 dic 2025, 11:50
Fabián Cubero ventiló la fuerte interna familiar con Mica Viciconte y sus hijas por la Navidad
Se acerca fin de año y como ocurre en la mayoría de las familias se empieza a definir dónde se pasrán las fiestas, entre quiénes y cuál será la comida para la mesa. En ese sentido, Fabián Cubero expuso la interna familiar que se desató con sus hijas y su pareja, Mica Viciconte, y sorprendió a todos sus seguidores de Instagram.
Desde sus historias de Instagram, el ex futbolista compartió el debate interno a través de una encuesta que se dio entre los miembros de su familia con respecto a qué comer en la noche de Navidad del 24 de diciembre. Las dos opciones eran claras: asado o mesa fría por las temperaturas de verano.
“Comida para Navidad, familia dividida”, describió Fabián Cubero sorprendido por los resultados parciales que estaba obteniendo la encuesta de WhatsApp en su familia ante la paridad de los resultados.
Incluso se ve como Cubero votó por el asado mientras que su pareja Mica Viciconte se inclinó por una mesa con comidas frías, al igual que su hermana Lara y Sienna, una de las hijas de Poroto y Nicole Neumann. Veremos qué resultado se termina dando pero por el momento parece no haber un acuerdo final entre las dos opciones gastronómicas planteadas.
Mica Viciconte se plantó tras ser acusada de lucrar con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero
Mica Viciconte se refirió a las críticas que recibió por hacer contenido para las redes sociales junto a las tres hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero después de la polémica que se generó.
“Veíamos en el chat como que la gente ponía que lucrabas con las hijas de Fabián por la publicidad de un yogur”, le comentó el cronista del programa Puro Show (El Trece) a la modelo.
Y la madre de Luca aclaró firme: “Hay un reel, claro, sí. Pero hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, así que yo hago mi trabajo nada más".
“Por ahí la gente o la hinchada, entre comillas, de Nicole, aprovecha para tirar algún palito cada tanto”, observó otro notero. Y Mica explicó: “No sé, ni lo agarro, te digo la verdad. Ni lo agarro, hago mi vida”.
“¿Cómo está la situación legal luego de que las chicas no fueran entregadas en tiempo y forma para hacer este viaje con Fabián?”, fue otra de las consultas que recibió.
A lo que Viciconte comentó sobre ese viaje: “No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer. Fabi se fue con Luca, ya está, uno tiene todo organizado y no podés depender siempre de alguien”.
“Estoy tranquila. No medito, pero creo que con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás... tu cabeza rompe los huevos”, concluyó contundente Mica Viciconte.