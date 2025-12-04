Fabián Cubero ventiló la fuerte interna familiar con Mica Viciconte y sus hijas por la Navidad

fabian cubero familia dividida por el menu de la navidad

Mica Viciconte se plantó tras ser acusada de lucrar con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Mica Viciconte se refirió a las críticas que recibió por hacer contenido para las redes sociales junto a las tres hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero después de la polémica que se generó.

“Veíamos en el chat como que la gente ponía que lucrabas con las hijas de Fabián por la publicidad de un yogur”, le comentó el cronista del programa Puro Show (El Trece) a la modelo.

Y la madre de Luca aclaró firme: “Hay un reel, claro, sí. Pero hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, así que yo hago mi trabajo nada más".

“Por ahí la gente o la hinchada, entre comillas, de Nicole, aprovecha para tirar algún palito cada tanto”, observó otro notero. Y Mica explicó: “No sé, ni lo agarro, te digo la verdad. Ni lo agarro, hago mi vida”.

“¿Cómo está la situación legal luego de que las chicas no fueran entregadas en tiempo y forma para hacer este viaje con Fabián?”, fue otra de las consultas que recibió.

A lo que Viciconte comentó sobre ese viaje: “No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer. Fabi se fue con Luca, ya está, uno tiene todo organizado y no podés depender siempre de alguien”.

“Estoy tranquila. No medito, pero creo que con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás... tu cabeza rompe los huevos”, concluyó contundente Mica Viciconte.