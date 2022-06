Ariel Rodríguez Palacios se refirió a la llamativa ausencia de Romina Pereiro en su programa

“La conocí, muy buena onda y después me dicen ‘no está’. No sé qué ocurrió, pero a la vez, según escucho, va a estar”, dijo. Además, sobre su relación con ella, expresó: “A ella la conocí, me pareció una divina. Nos matamos de la risa”.

Sobre su relación con la cocina, mencionó: “Yo soy un fanático en mi vida privada de alimentarme bien y creo que los cocineros tenemos una función social, que es tratar de que la gente se alimente mejor”.

Además, sobre el ciclo, expresó: “Todos los días voy a hacer algo veggie, pero con conocimiento científico, no cualquier cosa. Por ahí en el risotto no uso ningún lácteo y uso una leche de avena”.

Por último, explicó qué fue lo que lo llevó a aceptar la propuesta y abandonar El Nueve: “No sabía que iba a extrañar la tele. Yo estaba tres horas antes para hacer el programa, era un esfuerzo físico grande. Pero empecé a estar en mi casa y realmente extrañé. Y en mi casa me empezaron a decir ‘¿Por qué no volvés a la tele, nene?'”.

Se conoció el motivo detrás de la salida de Romina Pereiro del programa de Ariel Rodríguez Palacios

La semana pasada, Ariel Rodríguez Palacios debutó en Telefe con Ariel en su salsa. Romina Pereiro iba a ser parte del ciclo, pero finalmente la producción bajó a la nutricionista. De hecho, se rumoreó que Jorge Rial había tenido algo que ver en esa decisión.

Este miércoles, la ex pareja del conductor habló con LAM y dio su versión al respecto. "Me dijeron que hubo un problema presupuestario y que, en un par de semanas, me sumaba al equipo. Ojalá que suceda. Estoy esperando", comentó Romina.

La nutricionista mencionó que espera que la vuelvan a convocar nuevamente. "Estaba muy entusiasmada. Tenía una ilusión enorme.... todavía no pierdo las esperanzas", agregó.

Por último, Romina reveló que habló con Jorge luego de la decisión de la producción de Ariel en su salsa. "Me dijo 'ahora van a decir que fui yo'", concluyó.