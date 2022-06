Se conoció el motivo detrás de la salida de Romina Pereiro del programa de Ariel Rodríguez Palacios

Embed

"Me dijeron que hubo un problema presupuestario y que, en un par de semanas, me sumaba al equipo. Ojalá que suceda. Estoy esperando", comentó Romina.

La nutricionista mencionó que espera que la vuelvan a convocar nuevamente. "Estaba muy entusiasmada. Tenía una ilusión enorme.... todavía no pierdo las esperanzas", agregó.

Por último, Romina reveló que habló con Jorge luego de la decisión de la producción de Ariel en su salsa. "Me dijo 'ahora van a decir que fui yo'", concluyó.

Romina Pereiro habló de su situación sentimental

En una nota con LAM, Romina Pereiro se refirió a su situación sentimental.

"No estoy ni de novia ni conociendo a nadie porque no me da la energía en este momento", afirmó la nutricionista.

Romina destacó que, por ahora, está centrada en el duelo por la separación: "Desarmar una familia no es fácil".

Al finalizar, la nutricionista descartó la posibilidad de una reconciliación con el conductor. "La historia con Jorge está cerrada", sentenció.