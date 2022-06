¿Jorge Rial bajó a Romina Pereiro del programa de Ariel Rodríguez Palacios?: el llamativo posteo del periodista

“Estoy re feliz de contarles que desde el lunes me sumo a la pantalla de Telefe. Voy a estar en Ariel en su Salsa junto a Ariel Rodríguez Palacios y un equipo espectacular que hoy conocí. La idea va a ser divertirnos mucho (pero muchoooo) y aprender. Nos vemos desde el próximo lunes a las 11.15”, escribió Romina en su cuenta de Instagram.

“Romina entraba dos veces por semana para dar tips de nutrición y arrancaba el mismo lunes, según el posteo”, dijo Pía. “No la vas a ver. Yo no hablé con Romina (…) pero sí con Telefe. Hace un ratito me llamaron y me dijeron ‘no va a estar en el programa’”, le contó Ángel de Brito.

“El lunes a las 11.15, Romina lo va a ver desde su casa. Imagino que no estará pasando ningún buen momento ni debe estar contenta con esta noticia porque ella tenía ganas de trabajar de nuevo en la TV”, agregó Ángel, que destacó su trabajo en Much Music y Cuestión de peso.

El posteo de Jorge Rial apoyando el debut de Ariel en su salsa sin Romina Pereiro

PrimiciasYa se contactó con Romina para conocer los motivos de su salida del nuevo ciclo de Telefe, pero nunca respondió. Y ahora, en medio del debut de Ariel en su salsa, Jorge Rial compartió un llamativo posteo.

El ex Intrusos subió una foto donde muestra que está viendo el ciclo de cocina y le manda un cálido mensaje al chef y a todo el equipo: "Éxitos a todo el equipo, en breve estará ahí compartiendo con ustedes". ¿Habrá sido Rial quien pidió que Romina no esté en Ariel en su salsa?