Arturo Puig habló por primera vez de la dura traición de Gustavo Yankelevich que los enemistó: "Estoy muy dolido"

Entrevistado por Karim González en su ciclo radial Sola en los bares (miércoles a las 17 hs en Radio Conexión Abierta) que inició su temporada 15, el recordado protagonista de Grande Pa repasó su extensa carrera artística. Pero también hubo un momento para las confesiones, cuando se refirió a las traiciones en el medio.

"Siempre se encuentra uno con alguna traición" admitió el marido de Selva Alemán ante la consulta de González sobre si lo de Gustavo (Yankelevich) lo tomó de esa manera. "Sí. Con Gustavo estoy distanciado" admitió contundente Puig, que no se había referido al tema hasta el momento.

Arturo Puig, sobre la traición de Gustavo Yankelevich al dejarlo afuera de Piel de Judas

"Fue una especie de traición. Sobre todo la manera, porque creo que yo hubiera preferido que me hubiera invitado a tomar un café y haber hablado. Y no por teléfono, por Whats App... me pareció que no era [la manera] después de una amistad de tantos años y de haber trabajado mucho juntos", confió Arturo.

Y reconoció tajante: "No nos hablamos nunca más". Mas que enojado, Puig afirmó estar "dolido". "Nos conocemos desde muy jóvenes y pasamos muchas cosas juntos" se lamentó también el querido actor al hablar de sus sentimientos para con el histórico productor teatral y televisivo.

Sobre los argumentos que Yankelevich le dio, Arturo reveló que lo llamó mientras él estaba filmando en Bariloche y de repente le dijo "La convencí a Susana para hacer Piel de judas, pero la voy a dirigir yo". "Ah bueno, qué bien" atinó a reaccionar el actor y tras ello se terminó la conversación, desde la cual nunca más volvieron a hablarse.

Por último, sobre cómo hubiera procedido él, Arturo Puig remarcó en el ciclo radial: "Me parece que lo correcto hubiera sido tomar un café y me hubiera puesto cualquier motivo: 'No puedo o no tengo plata' y yo hubiera dicho 'sí, no hay problema'".