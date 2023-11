Aseguran que Claudio Paul Caniggia y Sofia Bonelli atraviesan una fuerte crisis: los motivos

A continuación contó su charla con la modelo y expresó: “Él es anti prensa y si lo vas a buscar te saca carpiendo salvo que por ahí le hables de fútbol. Le escribí a ella, le digo 'Hola soy Estefi te quería consultar si estás separada'. Me leyó, me contestó e ignoró mi pregunta, lo cual para mi es peor. E sta respuesta alimenta aún más. Es una pregunta bastante simple”.

De todas formas, remarcó como dato importante que ambos no se dejaron de seguir en las redes y sumó: “Te voy agregar algo que es muy importante, Alexander retoma el vínculo con el padre, y cuando veo que Paul Caniggia borra las fotos con Sofía, que Alex no aprobaba esta relación, no es un dato menor que justo ahora comparte una foto de Alex en sus historias”.

El inesperado acercamiento entre Alex Caniggia y su papá, Claudio Paul

Hace unos meses parecía que la relación entre Alex y Charlotte Caniggia con su papá, Claudio Paul, no marchaba nada bien. Sin embargo, en los últimos días, ambos demostraron que están recomponiendo el vínculo.

Por su parte, la joven aseguró en distintas notas que actualmente tiene diálogo con su papá, y que si bien no tuvieron un encuentro, mantienen una relación cordial.

En cuanto a Alex, luego de ser expulsado del Gran Hermano de España, se encuentra disfrutando de unas vacaciones por la ciudad de Madrid y desde allí compartió un mensaje para su padre en redes sociales.

Lo cierto es que medio de sus paseos, decidió visitar la exposición de fútbol Legends Experience y allí se topó con la camiseta de la Selección Argentina que usó Claudio Paul en la Copa del Mundo de1990.

“Pela como que esta no la tengo yo, me cabio ”, escribió el joven y arrobó al Pájaro junto a emoji de corazón y de la bandera argentina. Como respuesta, aunque sin agregar más palabras, el ex futbolista replicó la historia en su perfil.