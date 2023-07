Aseguran que la familia de Silvina Luna iría con todo contra Aníbal Lotocki

En tanto, después de afirmar que todo el padecimiento de la modelo es responsabilidad de la mala praxis de Lotocki, Estefi contó: "La familia me dice 'estamos viviendo una pesadilla. No tenemos fuerza para salir a hablar. No es que no queramos'. Hablan de Silvina y se ponen a llorar".

Silvina Luna y su hermana Ezequiel.jpg

"Y lo que me dicen de adentro es 'ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente nos vamos a ocupar de que tipo este en la cárcel'", deslizó la ex angelita con firmeza.

Así, una indignada Carmen Barbieri intervino asintiendo: "Todo es consecuencia de la mala praxis. Todo tiene que ver con un señor que se llama Lotocki, que le puso en su cuerpo algo que la detonó", expresó.

En tanto, Estefi Berardi concluyó contando: "Lo que me dice la familia es 'lo que le puso este tipo en el cuerpo es veneno y nos vamos a ocupar de que vaya preso'".

Embed

El emotivo mensaje de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna: "Ella pelea con..."

Silvina Luna pelea por su vida mientras sigue internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano, donde se encuentra hace algunas semanas y su estado es delicado. La rosarina recibió grandes muestras de cariño desde el mundo del espectáculo y la gente en general, incluso se lanzó una cadena de oración para su pronta recuperación.

En este sentido, su hermano Ezequiel, quien la acompaña en todo momento en la clínica junto a otros familiares directos, difundió un mensaje de agradecimiento a los medios y la gente por todo el afecto enviado a la familia.

Silvina Luna y su hermano Ezequiel 1.jpg

"Ella pelea con todas sus fuerzas sostenida por nuestro amor, el de todos ustedes (con sus permanentes mensajes de recuperación) y la impecable labor del cuerpo médico y personal de salud del Hospital Italiano, para quienes no alcanzan nuestras palabras de agradecimiento”, decía el mensaje que Ezequiel pidió agregar al último parte médico, difundido el 3 de julio.

El mismo se distribuyó a los medios el lunes por la noche e indica que "no se encontraron nuevas complicaciones en los últimos estudios" y que "continúa con asistencia respiratoria mecánica". Se agrega que Silvina "está despierta y con signos vitales estables".