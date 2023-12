Aseguran que la madre de Lola Bezerra tiene un romance con el ex de Valeria Lynch, Cau Bornes

Además, mostraron un video de ambos vestidos de blanco en la fiesta y efectivamente estaban muy pegados y a los besos en la pista de baile como indicó la panelista.

“Cuanto como fue, cae a la fiesta Cau con Rosi Becerra, se van derecho a la pista, no pasaron por la barra, no saludaron a nadie y se van a la pista. Empiezan a los besos, él no me había visto a mi y cuando se da cuenta ya era tarde porque yo había filmado todo”, describió Nancy.

Cau Bornes reveló el verdadero y tremendo motivo por el que Valeria Lynch echó a su hija de la casa

En los últimos días, explotó un gran escándalo para Valeria Lynch. Se supo que la cantante había echado a Taís, hija de su ex, Cau Bornes, de casa tras varios años de convivencia.

Y en medio de las diferentes versiones acerca del motivo por el que la echó, Cau rompió el silencio y habló de la mala relación que su hija tiene con Mariano Martínez, la actual pareja de Lynch.

“Mi hija fue expulsada hace un año y medio. La echó porque parece que Mariano tenía coronavirus y Taís le pidió que se pusiera el barbijo, pero se negó”, comenzó diciendo Cau en Socios del espectáculo (El Trece), y remarcó: “Valeria saltó y le dijo: ‘Nena, si querés andate’”.

Bornes dejó bien en claro que su hija acudió a él llorando: “Me dijo que perdió a una madre con cinco años y ahora a otra con veinte. Yo le dije que es una mamá de marketing”. “Nada peor que engañar un corazón de una chica lastimada”, indicó Cau Bornes.

También aclaró que en una relación está la persona que aporta más y la que menos, y que si bien Taís tenía mala relación con Mariano Martínez, fue decisión de Valeria Lynch expulsarla de su casa.