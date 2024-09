Aseguran que La Tora está en una relación amorosa con un músico: "Se conocieron..."

Además, habló acerca de la fama de Pablo en Uruguay y amplió: "El fue notero en su momento en Canal 12, panelista de deportes y además toca la batería en Márama”.

La Tora Pablo de Márama

“El 4 de mayo se conocieron. Me cuentan que en ese encuentro también estaba Lizardo Ponce, fue en un evento”, siguió acerca de lo que fue el primer encuentro en persona.

Cabe destacar, que ambos se siguen en las redes sociales y no solo han intercambiado me gustas en más de una ocasión, sino que se la jugaron con picantes comentarios.

El letal descargo de La Tora tras la polémica por su nominación a los Premios Martín Fierro 2024

APTRA dio conocer las listas completas de los nominados para los Premios Martín Fierro 2024 que se celebrarán el 9 de septiembre y una gran polémica se desató por el nombre de La Tora en la terna de revelación.

En medio de las fuertes críticas que recibió la ex Gran Hermano por esta noticia, en su programa de streaming Fuera de Joda (Telefe) decidió hacer un durísimo descargo contra quienes se mostraron en desacuerdo con su nominación.

“Estoy re enojada porque en un programa desde ayer están con si que lo merezco o no, que tiene que estar otra persona….Amigos, yo no me puse y si le quieren decir a alguien díganle a otra persona”, comenzó diciendo.

La Tora streaming

Además, resaltó su esfuerzo, y sentenció: “Yo laburé de domingo a viernes de 8 a 1 de la mañana. Estoy re enojada, porque siempre a las mujeres se nos mata y me da bronca”.

“Una mina que sale de Gran Hermano, de Berazategui, con 28 años, no puede estar como revelación. ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Premio revelación es cuando ya se tiene una carrera, donde decís ella está haciendo un poquito de ruido, eso es una revelación”, continuó.

Por último, se enfocó en quienes la apoyaron y cerró: “Gracias Ángel de Brito, Pepe, Fefe, a mi jefe, Santi del Moro que tuvieron palabras hermosas conmigo. Me quedo con la gente que me conoce porque no pueden decir ni A”.