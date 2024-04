Aseguran que Luciano Castro encontró el amor tras separarse de Flor Vigna

En eso, luego de algunas opiniones del panel al respecto, Pallares decidió arrojar la bomba de un posible nuevo romance en la vida de Castro y deslizó: "Uy me voy a meter en un quilombo...".

Sin embargo, acto seguido contó: “Lo vieron en el estacionamiento del Paseo la Plaza de la mano con una chica morocha, el único dato que tengo es que es morocha”.

Flor Vigna y Luciano Castro tuvieron un inesperado reencuentro tras su separación: "Lloramos mucho"

Este viernes en LAM (América) la panelista Fernanda Iglesias reveló que a dos meses de separarse, Flor Vigna y Luciano Castro tuvieron un polémico encuentro el día miércoles.

Hasta el momento la última vez que ambos se habían visto fue en el mes de enero, antes de que ella se fuera de viaje al Sur y él comience su temporada de teatro.

"Este miércoles él fue a a la casa de ella para llevarse sus cosas, fue un momento terrible. Hablé con ella hoy, me dijo 'lloramos mucho, yo lo quiero mucho a él pero no estoy para volver'. Parece que el querría volver pero ella no, no quiere", explicó la angelita.

Y destacó: “El parece que lloro mucho, se abrazaron llorando pero no se besaron, me lo aclaró". Además, un dato revelador fue la impensada decisión que Flor tomo luego de esta turbulenta visita.

"Después de ese momento terrible que vivió, Flor Vigna se fue a tatuar toda la panza”, expuso Fernanda y detalló que se trató de un tatuaje con cosas significativas para la artista con respecto al año que vivió.