Aseguran que Wanda Nara habría tenido un romance con un famoso cantante

"Wanda y L-Gante atravesaron por una breve separación, ahí ella tuvo un romance con Agustín Bernasconi", afirmó el notero de LAM y contó que el dato le llegó de una fuente inobjetable.

“Esta persona, traición de primera línea, me dice ‘no me mandes al frente””, acotó Riva Roy.

Al parecer, hay chats comprometedores entre Wanda Nara y Agustín. “Esta persona me dice ‘yo vi los mensajes de Wanda con él’ y estaba en todo su derecho porque estaba separada y L-Gante estaba en modo sin vergüenza en Mar del Plata, ningún reclamo”, cerró el cronista.

Wanda Nara habló como nunca sobre su ruptura con L-Gante: "Quiero estar sola"

Este martes Wanda Nara habló en una nota con LAM (América), y por primera vez dio detalles de su sorpresiva separación con L-Gante en medio de un complicado momento de salud para el cantante.

“Con Elián el fin de semana tomé una decisión, que a veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está, y siempre acompaña”, dejó en claro la conductora.

Luego, reparó en salud del cantante y explicó: “En eso del médico estaba yo, hablé, me ocupé, y no me gusta decir lo que hago por lo demás pero siento que como decía antes, soy una persona que siempre está".

“Por más que hoy el vínculo cambie de título, el afecto y la responsabilidad emocional va a seguir. No quiero hablar de ese tema puntual, el tema que yo hablé con el médico no se trataba de adicciones, era otro episodio, pero no soy quien para hablarlo si él no lo habla. Lo sigo cuidando porque soy una persona que no corta en ese sentido, ayudo y siga ayudando”, agregó.

Por último, respondió si estaba preparada para una nueva relación y admitió: “Quiero estar sola mucho tiempo, si me ven con alguien invéntale un rumor o romance con alguna. Quiero estar sola, mi problema es que él me gusta, después me da bola”.