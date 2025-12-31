El grito que incómodo a la China Suárez y Mauro Icardi en el aeropuerto antes de partir a Turquía: el video

Por su parte, en ese momento la actriz y el futbolista optaron por no responder a ese comentario y siguieron su camino conversando como si nada hubiera ocurrido para evitar entrar en polémicas. La China al escuchar ese grito miró para ese lugar fijo por unos segundos sin contestar.

Durante sus días en el país, la China y Mauro mostraron fotos en las redes de su festejo de Noche Buena acompañado de sus hijos y ya volvieron a Turquía para continuar con su vida allí totalmente instalados y mientras se define cuál será el futuro laboral del futbolista a partir de mitad de 2026 cuando vence su actual contrato con el Galatasaray, club que tendría intenciones de extender el vínculo.

Yanina Latorre contundente contra la China Suárez por el polémico regalo a Amancio en Navidad

El noviazgo ya consolidado de Mauro Icardi y la China Suárez siempre genera polémica y la primera Noche Buena que pasaron juntos en la Argentina no fue la excepción.

En ese sentido, Yanina Latorre opinó sin vueltas al ver la imagen que subió Eugenia la China Suárez de su hijo Amancio en la Navidad que despertó una gran polémica en las redes.

Desde su cuenta en la red social X, la conductora de SQP (América Tv) reaccionó de manera contundente al ver la foto del pequeño y sentenció: “Demencial”.

Así Yanina, enfrentada hace tiempo con la actriz, se refirió con un término categórico a la acción de la China Suárez de mostrar a su pequeño hijo con una foto con la camiseta del Galatasaray con el número 9 que utiliza Icardi y personalizada con su nombre, lo que muchos usuarios tomaron como una provocación directa a Benjamín Vicuña, padre del niño.