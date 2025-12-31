El grito que incómodo a la China Suárez y Mauro Icardi en el aeropuerto antes de partir a Turquía: el video
Al salir de la Argentina, la China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un impensado momento en el Aeropuerto que quedó registrado en imágenes.
31 dic 2025, 09:50
Luego de pasar Navidad en Buenos Aires con sus hijas tras la resolución de la Justicia a su favor y acompañado de su novia la China Suárez, Mauro Icardi regresó a Turquía para reincorporarse a los entrenamientos del Galatasaray.
La pareja llegó el martes 30 de diciembre a Estambul, Turquía, y fue recibida por hinchas del popular club, quienes le pidieron autógrafos y fotos al delantero, muy querido por la afición.
Lo cierto es que al dejar la Argentina, la pareja del momento protagonizó un incómodo momento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al subir las escaleras mecánicas en dirección al avión.
Desde corta distancia, una mujer le gritó directamente a la actriz recordándole a su máxima enemiga del medio: "¡Aguante Wanda, China!", se escucha claramente la voz de una persona, escena que quedó registrada en un video y que tuvo mucha repercusión en las redes sociales.
Por su parte, en ese momento la actriz y el futbolista optaron por no responder a ese comentario y siguieron su camino conversando como si nada hubiera ocurrido para evitar entrar en polémicas. La China al escuchar ese grito miró para ese lugar fijo por unos segundos sin contestar.
Durante sus días en el país, la China y Mauro mostraron fotos en las redes de su festejo de Noche Buena acompañado de sus hijos y ya volvieron a Turquía para continuar con su vida allí totalmente instalados y mientras se define cuál será el futuro laboral del futbolista a partir de mitad de 2026 cuando vence su actual contrato con el Galatasaray, club que tendría intenciones de extender el vínculo.
Yanina Latorre contundente contra la China Suárez por el polémico regalo a Amancio en Navidad
El noviazgo ya consolidado de Mauro Icardi y la China Suárez siempre genera polémica y la primera Noche Buena que pasaron juntos en la Argentina no fue la excepción.
En ese sentido,Yanina Latorre opinó sin vueltas al ver la imagen que subió Eugenia la China Suárez de su hijo Amancio en la Navidad que despertó una gran polémica en las redes.
Desde su cuenta en la red social X, la conductora de SQP (América Tv) reaccionó de manera contundente al ver la foto del pequeño y sentenció: “Demencial”.
Así Yanina, enfrentada hace tiempo con la actriz, se refirió con un término categórico a la acción de la China Suárez de mostrar a su pequeño hijo con una foto con la camiseta del Galatasaray con el número 9 que utiliza Icardi y personalizada con su nombre, lo que muchos usuarios tomaron como una provocación directa a Benjamín Vicuña, padre del niño.