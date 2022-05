Así está la panza de Isabel Macedo, a los 46 años, a días de dar a luz

Isabel está de 34 semanas, ya quedan unas pocas más, pero en las últimas debió hacer reposo absoluto por prescripción médica para cuidar al bebito. Incluso, informó de eso en las redes y se mostró acostada en la casa.

Pero con una niña de 3 años el reposo debió levantarlo apenas los médicos le dijeron que estaba mejor, ya que la nena extrañaba jugar y hacer cosas con su madre. Isabel está aparta desde hace algún tiempo de su trabajo como actriz, hace un tiempo se dedicó a la indumentaria sacando un línea de ropa.

isabel.jpg

El susto de Isabel Macedo por su embarazo a días de dar a luz

En unas semanas más, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se convertirán en padres por segunda vez. La actriz de 46 años transita los últimos días de gestación pero unas contracciones fuertes e inesperadas la hicieron acudir a los médicos de urgencia.

Si bien puede ser algo normal en las embarazadas, los doctores le aconsejaron reposo absoluto así el bebé llega a término sin complicaciones. Entonces, Isabel les hizo caso y volvió a su casa en Salta -donde está radicada desde hace algún tiempo- para no moverse de la cama.

"Finalmente me mandaron a hacer reposo. Así que no sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida, pero hoy me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté", contó la actriz.

"Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes", explicó.