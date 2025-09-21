Las fotos del ensayo general de Polémica en el bar a horas de su regreso a América

En este 2025, Mariano Iúdica estará acompañado de figuras con amplia trayectoria y presencia en los medios, quienes aportarán distintos puntos de vista y enriquecerán las discusiones al aire, siempre respetando la esencia del programa con debates intensos mezclados también con momentos de humor.

El sábado por la tarde se dio el último ensayo general antes del estreno al aire de este lunes en medio de una gran expectativa para esta nueva etapa del histórico ciclo que regresa al aire totalmente renovado.

PrimiciasYa te acerca las mejores imágenes del ensayo general en la antesala de lo que será el estreno del lunes por la noche de Polémica en el bar por la pantalla de América Tv.

Las imágenes.

polemica en el bar 2

polemica en el bar 10

polemica en el bar 4

polemica en el bar 5

polemica en el bar 6

polemica en el bar 7

polemica en el bar 8

polemica en el bar 12

polemica en el bar 13

polemica en el bar 9

polemica en el bar 3

La palabra de Mariano Iúdica en la previa al gran regreso de Polémica en el Bar a América

Mariano Iúdica habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre la emoción de volver a la pantalla de América Tv al frente de Polémica en el bar otra vez y adelantó con qué se encontrará este año el público.

“Muy contento y muy vertiginoso todo. La vuelta a la pantalla de América. Es un programa que siempre tiene que estar al aire. Es un formato muy querido para la gente, muy popular, que se presta para mucho juego: podés hacerlo muy serio y también banales", comenzó el conductor.

Y agregó sobre el programa y la historia que tiene en la televisión: “Es una genialidad el título. Creo que hoy todas las mesas son Polémica en el bar. Hicimos cinco años extraordinarios, icónicos, que no se olvidan; mucho humor y emotivo. Fue un programa líder del canal durante muchos años".

Sobre su regreso a la pantalla chica, el animador compartió cómo este retorno representa un hito personal y profesional. “Muy contento de volver a esta casa. Me cambió la vida literalmente. Acá me hice empresario de televisión. Para mí, volver a América es volver a mi casa", expresó.

En cuanto a quienes lo acompañarán en la mesa este año, contó que estará acompañado de: "Carlos Maslatón, Marina Calabró, Emmanuel Danann, Diego Recalde Javier Calvo, Diego Recalde, Diego Moranzoni. En el humor: Fredy Villarreal, Iváz Ramírez y Emiliano Senas".

"Queda trabajar, poner ideas, hacer que suceda, si la polemica sucede, estamos hechos porque la gente viene a buscar eso", concluyó Mariano Iúdica muy entusiasmado con su vuelta al frente de Polémica en el bar, cuya primera emisión fue en 1972.