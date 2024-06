Así fue el emotivo ingreso de los seres queridos de los jugadores a Gran Hermano

El primero en ingresar a la casa fue la pareja del peluquero. Al verlo cruzar la puerta, Emmanuel salió corriendo para besar a Nico apasionadamente.

Acto seguido, entró Coy, quien lo hizo gritando y sorprendió a su hermana. Luego, ingresó Antonella y la emoción de Nicolás fue total. Madre e hijo se fundieron en un fuerte abrazo.

Más tarde, entró Sofía, quien vive en Venezuela y desde hace seis meses no ve a su padre. Darío, cuando la vio ingresar, no pudo contener las lágrimas de la emoción.

Después, apareció Emma y el uruguayo, asombrado, expresó: "¿Qué hacés acá?". Por último, entró la novia del Chino y la pareja no se pudo despegar tras su romántico encuentro.

Manzana reveló si su novia sintió celos por su relación con Virginia en Gran Hermano: "Ella lo ve como..."

Manzana fue eliminado del reality de Gran Hermano (Telefe) hace un mes y en diálogo exclusivo con Primicias Ya habló acerca de esta nueva etapa su vida luego de su paso por la casa más famosa del país.

“Mi experiencia ha sido muy buena, aprendí muchas cosas. Me faltó la hacer la fulminante y la espontánea, la iba a hacer esa semana”, admitió Federico recordando sus días en el programa.

Y agregó: “Es muy loco todo, como lo vive la gente, como muestra su cariño, por lo menos conmigo, y con muchos de los chicos, eso me pone muy contento. Trato de disfrutarlo al máximo”.

Sin embargo, no todo es color de rosa y el cantante reveló el lado más difícil la exposición. “No me gustan los medios de comunicación y las noticias falsas, siento que hablan de más cuando no es así. Mienten en muchas cosas que quizás la gente se la cree y después te hacen quedar con una mala imagen", aseguró.

Embed

Por otro lado, habló su de presente sentimental y como siguió la relación con su novia Lucia Macías. “Estoy muy contento y muy feliz, nos acompañamos mucho, lo disfrutamos y seguimos creciendo”, contó.

A su vez, desmintió las versiones de enojo por su relación tan estrecha con Virginia Demo. “No se ha enojado, ella lo ve como lo veo yo, una amistad sincera y verdadera donde nos divertíamos y cagábamos de risa. Todo siempre para bien”, explicó.

Por último contó que está enfocado en su música, que estrenará una nueva colaboración en los próximos días y dejó un contundente análisis sobre su ex compañera Furia.

“Quería que llegue Furia a la final porque es una excelente jugadora, quizás la mejor, pero va decayendo mucho por actitudes que todos han visto. Es innecesario que ella haga esto a esta altura si sabe que es una buena jugadora, para mí se está debilitando totalmente”, concluyó.