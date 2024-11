Así fue la emotiva despedida de Sergio Lapegüe de TN tras 34 años: "Seguiré cumpliendo sueños"

Embed

“Muchas gracias. Me voy por decisión propia. Entré siendo soltero. Me casé, tengo hijos y ellos ya volaron. Tengo el nido vacío, pero me di el gusto de hacer todo lo que quise. Gracias a las autoridades de todas estas etapas. Quiero agradecerles a los que están del otro lado, porque nos eligen todos los días. También a este grupo fantástico que la van a seguir rompiendo. A todo el equipo de producción, sonidistas y técnicos. No tenía nada pensado para decir, pero quiero mencionar que soy feliz, que fui feliz y construí una historia. 34 años es mucho, más de la mitad de la vida. Seguiré cumpliendo sueños, como hice en esta empresa. Acá hemos perdido amigos, somos familia”, dijo emocionado frente a sus compañeros.

En tanto, ya en sus palabras finales con las que concluyó una etapa de su vida personal y profesional, Sergio Lapegüe pidió: “Me voy a bajar del pony, voy a caminar en el llano buscando otros sueños. Les agradezco la generosidad, me los llevo en el corazón. No me gustaría terminar llorando, quiero un pogo. ¡Pongan música! Soy feliz por haber conocido tanta gente humilde y buenos seres humanos, que es lo más importante”.

Ángel de Brito anunció la renuncia de un histórico periodista de TN: "Después de 34 años..."

Fue el jueves 14 de noviembre cuando Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que el histórico periodista de TN renunció al canal después de 34 años de experiencia. "Renuncia indeclinable", afirmó el presentador.

"Sergio Lapegüe renunció hoy a TN y al noticiero de El Trece después de 34 años. Renuncia indeclinable, no se prende y no se apaga más la luz", anunció De Brito.

"¿Se va a dedicar solo a la música?", le consultó Marixa Balli. "No. Va a seguir en la televisión y es probable que esté en América. Tiene muchas ofertas, pero yo creo que lo vamos a tener acá", detalló.

"¿Y podría venir al noticiero de la noche y que nos entregue a nosotros?", le preguntó Yanina Latorre. "No", confirmó Ángel. Instantes después, expresó misterioso: "Yo ya sé lo que va a hacer, pero no puedo contar todo. Va a hacer un programa, no un noticiero, más show. No me tiren de la lengua... tengo ganas de contarlo".

Ahí, Yanina Latorre le preguntó: "¿Qué va a estar después de nosotros? ¿Un late night show?". Ángel no le respondió e hizo un gesto con su mano sobre la boca indicando que no podía contar más.