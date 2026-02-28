Así fue la imponente fiesta de 15 que Nicole Neumann le organizó a Allegra Cubero
Tras meses de peleas y enfrentamientos con Fabián Cubero al dejarla afuera de la celebración de su hija en común, Nicole Neumann festejó a lo grande los 15 años de Allegra con una soñada velada a puro glamour. Mirá.
Este viernes 27 de febrero, Allegra Cubero vivió una noche soñada al celebrar oficialmente sus 15 años junto al entorno más cercano de su mamá, Nicole Neumann. Si bien la adolescente había cumplido enero, esta vez el festejo tuvo otro tono: más social, más producido y con todos los flashes apuntando hacia ella.
En la celebración estuvieron presentes el esposo de la modelo, Manu Urcera, sus hermanos Indiana, Sienna y el pequeño Cruz, además de su bisabuela materna y un grupo de amigos que no quisieron perderse el gran evento. El clima fue familiar pero con un despliegue digno de gala, donde cada detalle estuvo cuidadosamente pensado.
Aunque Allegra ya había soplado las velitas el 6 de enero en Punta del Este con un encuentro íntimo y relajado, esta segunda reunión organizada por Nicole tuvo una impronta completamente distinta. El perfil fue más glamoroso, con una puesta que rápidamente generó repercusión tanto en los medios como en las redes sociales, donde las imágenes no tardaron en viralizarse.
La protagonista de la noche deslumbró con un diseño de Laurencio Adot de aire griego en una paleta que combinó dorado y blanco. El vestido, con escote asimétrico y falda de capas irregulares, evocó una estética clásica adaptada a un lenguaje contemporáneo, logrando un equilibrio entre elegancia y frescura juvenil.
Por su parte, Indiana y Sienna eligieron impactar con vestidos en tonos fucsia intensos y siluetas modernas que aportaron energía y color a la velada. En tanto, Nicole Neumann apostó por un vestido largo en rosa viejo, con caída fluida y guiños actuales en su confección, reafirmando su rol de anfitriona y acompañando a su hija con un estilismo que no pasó inadvertido.
La noche estuvo atravesada por la emoción y la complicidad madre e hija, algo que se reflejó tanto en la elección de los looks como en la ambientación. Hubo instantes originales que sorprendieron a los invitados, una torta de cuatro pisos que se convirtió en el gran foco visual del salón y una decoración floral con rosas vivientes que aportaron un toque distintivo. Todo estuvo pensado para que Allegra Cubero disfrutara de una celebración inolvidable, marcada por el estilo y el glamour.
Qué le regaló Nicole Neumann a su hija Allegra Cubero por sus 15 años
El pasado martes 6 de enero, Nicole Neumann celebró en Punta del Este, Uruguay, los 15 años de su hija Allegra Cubero con un festejo íntimo pero lleno de momentos emotivos. En el marco de una jornada muy especial para la familia, la modelo decidió tener un gesto que dejó a la adolescente completamente impactada: le obsequió una gargantilla de Swarovski que forma parte de la exclusiva colección diseñada por Ariana Grande.
La joya elegida no pasó inadvertida. Se trata de un collar con baño de rodio, de estilo romántico y terminaciones delicadas, que combina cristales con forma de corazón, cada uno enmarcado por un halo luminoso de pavé transparente que potencia su brillo. De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la firma, el accesorio tiene un valor de $979.000, cifra que evidencia el nivel de exclusividad y sofisticación de la pieza.
Lejos de guardar el momento en la intimidad, Nicole Neumann decidió compartir con sus seguidores el instante exacto en el que Allegra Cubero abre el regalo y reacciona visiblemente sorprendida. En el video que publicó en su cuenta de Instagram se percibe la emoción de la cumpleañera al descubrir la delicada joya. Además, la modelo mostró distintas postales del festejo, dejando ver detalles de una celebración distinguida y cargada de sensibilidad.