Así fue la primera devolución del Bailando 2023 con una actitud inesperada del jurado

Pampita

En esta primera presentación, la pareja de Noelia y Sandro Leone eligieron un mix de merengue pero al parecer no cumplieron con las expectativas del jurado, que se mostró muy filoso y exigente a comparación de años anteriores.

Con un 4 de parte de Ángel, un 5 de Moria y otro 4 de Polino, ambos lograron solamente 13 puntos. Si bien da la impresión de ser un puntaje bajo, por el momento resta ver que números lograran el resto de los participantes.

“Yo voy a empezar con un rango de notas bastante económico porque como hay mucha gente que no baila no se puede tener sobredosis de buenas notas. Hay mucha gente no sabe bailar, y estarían desmotivados ”, aseguró Moria.

"Los puntajes no fueron muy altos en esta primera gala, pero hay 29 más y no creo que bailen todos perfecto”, cerró Tinelli para tranquilizar a la participante.

Noelia Pompa

Rating: El Bailando 2023 lidera en su debut y le gana a Got Talent Argentina

Este lunes comenzó el Bailando 2023 por la pantalla de América TV que logró picos de 14.6 puntos de rating. El ciclo de Marcelo Tinelli destronó a Got Talent Argentina (Telefe), que venía liderando el rating.

El certamen de baile más famoso de la televisión argentina, en el que participan treinta famosos y cuenta con un jurado integrado por Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino, midió 13.9 puntos de rating.

Got Talent Argentina obtuvo este lunes 13.8 puntos de rating, mientras que el clásico programa de preguntas y respuestas, Los 8 escalones, que se emite por El Trece, midió 7.2 puntos. El Nueve, por su parte, con La hora exacta, logró 1.3 puntos.

Pasadas las 23, el Bailando 2023 siguió liderando la pantalla. Se impuso sobre la novela turca de Telefe, Traicionada, que obtuvo 13 puntos. También logró superar a la ficción de El Trece, ATAV, que hizo 6.3 puntos de rating.