Al recordar aquel momento, el hermano de Luisana Lopilato detalló que la lesión no era visible desde el exterior y que inicialmente intentó acomodarse la pierna por sus propios medios. Sin embargo, después descubrió que tenía varios ligamentos del tobillo comprometidos, lo que le demandó un proceso de recuperación y la necesidad de movilizarse con muletas.

La situación también generó comentarios dentro de su círculo íntimo. Tanto sus familiares como su pareja aprovecharon el episodio para bromear con él y recomendarle que abandonara el fútbol después del accidente.

Durante la conversación, el actor también compartió una particular consulta que le hizo al cirujano después de la intervención. Preocupado por los elementos que le habían colocado durante el tratamiento, quiso saber si tendría problemas al pasar por los detectores de metales. Al recordar la respuesta del profesional, lanzó una frase que provocó risas en el estudio: “Sí soné”.

Darío Lopilato recordó el día que Mario Pergolini le salvó la vida

Pero las historias entre Darío Lopilato y Mario Pergolini no terminaron con aquella divertida situación callejera. El invitado también recuperó otro episodio que tuvo como escenario nada menos que La Bombonera, durante un Superclásico entre Boca y River.

Antes de contar esa experiencia, el actor sorprendió al describir la cantidad de veces que se encontró con el conductor en circunstancias poco habituales. “Mario es el famoso que me lo he cruzado tantas veces, casi como a un familiar. Y en lugares rarísimos”, aseguró. Entre esos encuentros mencionó una cafetería, un lavadero de autos y hasta una carpintería.

Uno de los cruces más llamativos ocurrió durante un partido entre Boca y River al que Lopilato llegó invitado por un amigo en común. Como el actor es reconocido por su simpatía hacia el equipo de Núñez y se trataba de un encuentro sin público visitante, decidió tomar ciertos recaudos antes de ingresar al estadio.

“Fui con gorrita, anteojos”, recordó sobre el particular disfraz que eligió para pasar inadvertido entre los hinchas xeneizes. En ese contexto, Pergolini también hizo una observación sobre los riesgos de que un simpatizante reconocido de River quedara expuesto en una tribuna de Boca. “Hay que estar muy loco para ser de un hincha de River reconocido”, comentó.

Finalmente, Darío ubicó aquella situación después de un gol de cabeza de Funes Mori. Mientras los espectadores se movilizaban por los pasillos internos de La Bombonera, terminó encontrándose cara a cara con Pergolini.

“Entonces, en el pasillo, ahí me lo cruzo. Y encima, esos ojos azules me miran”, relató el actor, al reconstruir el momento en el que el conductor advirtió su presencia.

Según recordaron durante la entrevista, Mario Pergolini intervino para ayudarlo a mantenerse fuera de la mirada de los demás hinchas y evitar que su identificación con River pudiera generarle algún inconveniente dentro del estadio. Así, entre encuentros insólitos, bromas y situaciones inesperadas, Lopilato repasó algunas de las particulares coincidencias que protagonizó con el conductor a lo largo de los años.