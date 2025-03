Detuvieron a Santiago Martínez tras la denuncia de Emily Ceco por violencia de género

Después de aproximadamente un mes, Fefe Bongiorno informó en su cuenta de X que "el abogado le confirmó que acaban de detener a Santiago Martínez por los delitos de tentativa de femicidio, lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada". Y agregó: "En estas horas, se le tomará indagatoria".

Cabe destacar que, Roberto Castillo, actual pareja de Cinthia Fernández, es el abogado que representa a Emily en la causa que continúa siendo investigada para determinar la condena de Santiago.

Y tras darse a conocer su detención, Cinthia celebró la decisión de la Justicia y escribió un mensaje en su cuenta de Instagram: "Qué alegría me da. Allanamiento a Santiago Martínez y como resultado: golpeador preso. Ahora sí, está donde tiene que estar. Desfigurar a esta nena no t e va a salir gratis. Ojalá caratulen la causa como debe ser y se quede guardadito varios años".

"Yo sabía @cecoemily, te dejé con el mejor", concluyó la modelo y panelista de LAM (América TV) en referencia al abogado.

Cinthia Fernández

Emily de Love is Blind reveló qué le decía la producción de Netflix sobre su vínculo con Santiago Martínez

Días atrás, Emily Ceco contó el calvario que vivió junto a Santiago Martínez, su ex pareja, a quien conoció en el reality Love is Blind de Netflix.

"Vengo con los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. Me pegó una trompada en la cabeza. Le dije, ‘Por favor, no me pegues’. Me respondió ‘Sos una put...’ y me volvió a pegar", relató en su visita a Bondi Live.

Este lunes, en una nota con Intrusos (América TV), Emily desligó de responsabilidad a los productores de Netflix respecto al inicio de su historia de amor con Santiago Martínez.

"¿Hubo una inducción por parte de la producción para que la historia de amor se potencie o fue genuina?", indagó Rodrigo Lussich. "Yo me enamoré genuinamente de él", afirmó la joven, que en las últimas horas amplió su denuncia por violencia contra su ex.

"La producción en ningún momento me incitó ni me insinuó algo", siguió Emily, visiblemente movilizada.

Y finalizó: "De hecho, todo el tiempo me preguntaban si estaba bien, si estaba segura de que estaba enamorada de él y que me quería casar. Jamás me incitaron a estar en pareja con Santiago”.