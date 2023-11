Bailando 2023: Marcelo Tinelli reveló dónde será su próxima cita con Milett Figueroa

"¿Cuándo vas a blanquear?", lo apuró Natalie a Marcelo. "No voy a blanquear algo que no es. Me llevo bien, la estoy conociendo, denme tiempo", dijo.

"Nos estamos dando un tiempo, y vamos a conocernos. Ya conoce a mis hijas", afirmó. "Es un paso importante conocer a las hijas", sostuvo la panelista. "Y más cuando te tiran el pulgarcito para arriba, mejor todavía", reveló Tinelli.

"¿Cande te dijo 'bien Milett? ¿Mica? ¿Juanita?", le preguntó. Respondió que a todas sus hijas les cayó bien Milett. "Por eso va a todos los cumpleaños", agregó Natalie. "Y ahora viene el de Juanita, no sé si va a ir", dijo Marcelo. "Creo que por ahí la llevo, voy a ver, todavía no organizó el cumpleaños Juanita", reveló el conductor.

Embed

Cande Tinelli habló sin filtro de la relación entre Marcelo y Milett Figueroa en el Bailando 2023

Cande Tinelli estuvo como invitada este miércoles a El streaming del Bailando y habló sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

En el Bailando 2023 (América TV), el jurado Ángel de Brito le preguntó a la hija del conductor sobre el incipiente vínculo entre Tinelli y Milett: "¿Está de novio? ¿No está de novio?".

"No, no está de novio", respondió muy seria Cande, quien se casará en marzo del año que viene con el músico Coti Sorokin. Enseguida, el periodista le consultó a Cande si le gusta Milett, quien acompañó a Marcelo a su cumpleaños el domingo.

"Sí, obvio, me cae re bien", afirmó. "¿Y te gustó que la invite al cumpleaños?", le preguntó Ángel. "Sí, obvio, me trajo un regalo encima. Un perfume, se portó", contó la hija de Tinelli.

Ahí, intervino el presentador y acotó: "Se lo dije a ella que la iba a invitar". "¿Le pediste permiso?", indagó el conductor de LAM. "No, no lo pedí permiso, pero le dije 'voy con Milett", dijo Marcelo.

"¿Y por qué con Milett?", quiso saber Ángel. "Porque tenía ganas de ir con Milett", dijo de manera contundente. "Bueno, no te pongas malo", lanzó el jurado.