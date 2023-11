Milett Figueroa piropeó a Marcelo Tinelli después de su salida juntos: "Es un gran anfitrión, me encanta"

"Recién lo conocí en la firma de contrato en América. Estaban todos: Pato, los productores, El Chato, estaba mi mamá presente. Nos conocimos y la verdad espectacular la relación", reveló la participante del Bailando 2023.

Ahí, la presentadora le preguntó: "¿Y quién dio el primer paso?". Sin querer dar demasiados detalles, Milett afirmó: "nos estamos conociendo como amigos". "Acá lo damos por confirmado", le contestó Fabbiani.

"Soy re vintage, me encanta el cortejo. Me encanta el caballero, el hombre así", reveló Figueroa. "Me encantan las flores, esas cosas", sumó. "¿Te regaló flores?", le consultó la conductora. Sonriendo, Milett le dijo: "No, no puedo decir nada".

El panel enseguida lanzó: "Para mí tiene un bozal legal". "Nadie me pone bozales... honestamente, no tengo esa condición de los bozales", respondió la modelo.

Más adelante, la conductora quiso saber: "¿Te manda mensajitos a la madrugada? ¿Cómo arrancó? Porque yo lo conozco, eh". Milett, ahí, elogió al conductor del Bailando. "Es un tipazo, es divino. Gran anfitrión y además me encanta. Me encanta charlar con él, es un gran narrador de historias y me encanta escucharlo", expresó.

Fabbiani acotó que a Tinelli "le gusta estar acompañado". "Él es una gran compañía también. Creo que para tener una gran compañía hay que ser una buena compañía y él puede ser compañía de cualquier persona. Por eso es lo que es, conecta muy rápidamente con las personas. Tiene esa transparencia que muy pocas personas tiene", sostuvo la modelo. "Todas las charlas que tengo con él son muy profundas porque nos llevamos muy bien", sumó sobre el presentador.

Este martes, El Tirri habló con la conductora Mariana Fabbiani en DDM (América TV) sobre el supuesto romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, y afirmó que "se están conociendo".

El último domingo, Milett acompañó a Tinelli al cumpleaños de su hija Cande y funcionó a modo de presentación formal ante la familia. La hija del conductor lo celebró en un conocido restaurante junto a su entorno íntimo.

"Mientras Marcelo esté feliz, yo estoy feliz", expresó el primo del presentador del certamen de baile. "La primera vez que la vi fue en el cumpleaños de Candelaria", aclaró el ex Fabulosos Cadillacs sobre si Marcelo y Milett ya habían tenido una primera cita. Cabe destacar que la primera vez que se los vio juntos fue cuando ambos asistieron a ver la obra Brujas, donde actuaba Moria Casán.

Más adelante, cuando Fabbiani le preguntó si la vio a Milett en la cocina del departamento que comparte con su primo, El Tirri se quitó los anteojos de sol y respondió: "Sería una locura, de que si está en la cocina, lo oculte". "Ahora te creo", le contestó Fabbiani, entre risas, poniendo en duda su respuesta.