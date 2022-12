Barbie Simons: "Padecí una especie de bullying por ser hija de un padre suicida"

Y agregó en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff: “Que tu papá se suicide es muy fuerte. Uno aprende a convivir con ese dolor. Yo tenía mucha idolatría por él, éramos amigos además de padre e hija, tenía un edipo muy jodido”.

Embed

“A los pocos meses desembarqué en Miami tratando de iniciar una nueva vida, porque justo mi hermana se había instalado allá unos meses antes, mi papá la había ayudado a cumplir el sueño de su vida que era estudiar en una universidad en Estados Unidos y yo lo único que quería era estar cerca de ella”, recordó.

Y siguió: “Cuando me fui a vivir a Miami buscaba empezar una vida ‘sin ser la hija de nadie’, sin la mirada de los otros, porque insisto, su muerte no ocurrió en una circunstancia natural de la vida, entonces creo que siempre va a estar el prejuicio, y tuve que aprender a convivir con eso".

"Siento que por ser la hija de un padre suicida tuve que padecer una especie de bullying, y a experimentar el miedo a relacionarme con otra gente por haber vivido una circunstancia como esa, sobre todo a la hora de iniciar una relación amorosa”, confesó Barbie.

“Siempre lo llevo conmigo, en la pantalla de mi celular está y va a estar siempre mi papá, esa es mi manera de honrarlo. También me quedé con su almohada de recuerdo, que la conservo hasta el día de hoy”, cerró.

barbie simons.jpg

Andy Kusnetzoff le respondió a Eduardo Feinmann

El conductor de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff, habló con LAM y le contestó a Eduardo Feinmann, que dijo no conocer mucho sobre la carrera de al figura de Telefe.

"Cuando empezó PH, lo llamamos y no quiso venir", comenzó diciendo el conductor, que esbozó una teoría sobre la supuesta enemistad con su colega.

"En ese momento, yo quería llevar al programa personas que no era de mi palo. Entonces, me esforcé para convencerlo. Le mandé un mensaje a Feinmann y le dije: 'no nos conocemos, ¿por qué no tomamos un café y te explico de qué va el programa?", siguió.

Andy mencionó que se encontraron y tuvieron una charla bastante constructiva. "Nos juntamos. Hablamos media hora. Quedó ahí y después no vino nunca", añadió.

Al finalizar, el conductor de PH recordó que un día Feinmann lo criticó en su ciclo radial. "Yo tuve un tema con Anamá Ferreyra, que después se solucionó. Cuando saltó todo eso, él me mató. Y ahí dije: 'che, ¿pero tomamos un café?'. Ahí quedó... no hay onda", cerró.