Barby Franco mostró cómo viaja su mamá y enfrentó despiadadas críticas: "Con la guita que tiene"

Lo cierto es que en el video puede verse a Barby junto a su beba en el cochecito despidiendo a su madre en la parada del colectivo, mientras se ve a la señora haciendo la fila para subir al medio de transporte público, al que le sumó el texto "¡Nos vemos mañana abuelita!!! Te amamos".

Así, además de criticar a la modelo por no pagarle un remís pudiendo hacerlo también hicieron referencia a la actual inseguridad. "Es la suegra de Burlando, o sea con todo lo que pasa en el mundo, no está demás que cuide más de la mamá. No jodan que viaja en cole por gusto" o "Posta, con la inseguridad que hay... teniendo los medios para llevarla o pagar un taxi ni loca la dejo ir a mi mamá en colectivo...por más que ella quiera seguir con su estilo de vida. Le puede pasar cualquier cosa, si saben que es mamá de, o suegra de...", fueron otras de las muchas críticas.

Barby Franco presentó a su mamá por primera vez y estallaron las redes, ¿son parecidas?

A mediados de octubre, Barby Franco sorprendió al presentar a su mamá en las redes sociales dejando boquiabiertos a todos sus seguidores. Además, reveló un detalle sobre su vida laboral que no se esperaba.

"¿Tu mamá sigue trabajando o vive con ustedes?", le preguntó un seguidor a la modelo y esposa de Fernando Burlando. Barby no esquivó la pregunta y la respondió junto a una foto de su madre aparece junto a su nieta, Sarah.

"Mi mamá hace 32 años trabaja en el mismo trabajo y aún no se quiere jubilar", explicó Barby con convicción sobre la decisión que tomó su mama y parece ser irrevocable hasta que ella lo diga.

Por otra parte, los seguidores le reclamaron a Barby tenerlos un poco abandonados en las redes y no mostrarles muchas fotos de la pequeña. Entonces, la modelo explicó: “Ella también (los extraña), pero voy a empezar a subir menos cosas de ella, para cuidarla”.