Barby Franco sorprendió a todos al contar qué hará con la placenta de su bebé

El lunes en LAM, Barby sorprendió al contar qué piensa hacer con la placenta de su bebé.

"Me da mucha intriga el tema de la placenta", señaló la invitada. "¿Te la vas a comer?", le preguntó Ángel de Brito. "Me gusta el chinchulín y me dijeron que es muy parecido al chinchulín", respondió la mujer de Burlando.

Barby destacó que tiene muchas virtudes. "Además, son buenísimos los beneficios que trae", resaltó.

Pese a que se mostró segura, la modelo advirtió que todavía no está cien por ciento convencida de hacerlo. "Todavía no estoy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Es dijeron que es muy bueno", sentenció.

image.png

El descargo de Marcela Tauro, en respuesta a Barby Franco

Barby Franco estuvo en LAM y confirmó que tendrá un hijo, fruto de su relación con Fernando Burlando.

En el programa de Ángel de Brito, la modelo afirmó que se sintió decepcionada por Marcela Tauro, que hizo un enigmático en Intrusos sobre el embarazo de la mujer del famosos abogado.

"Yo pensé que éramos amigas. Dale, no da", comentó Barby en LAM.

image.png

El descargo de Marcela Tauro contra Barby Franco

Este martes en Intrusos, Marcela Tauro le respondió a Barby Franco.

"Algún amigo de Barby lo filtró, pero no fue con mala intención, creo que lo hizo con alegría", reveló la panelista.

Tauro remarcó que le dolió lo que dijo la modelo en LAM. "A mí me molesta la palabra traición. Yo no te traicioné porque yo no hablé con vos", añadió.

Embed

Por último, la panelista destacó que siempre le deseó lo mejor a la mujer de Burlando. "Jamás la hubiera traicionado. Cuando ella fue a Luján para pedirle a la Virgen porque quería quedar embarazada, yo me puse feliz y esperaba que su deseo se hiciera realidad", sentenció.