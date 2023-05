Barby Franco y Sarah Burlando acompañaron a Pampita en su nuevo homenaje a Blanca Vicuña: las fotos 

barby franco 3.png

Y en el momento que la mujer y la hija de Fernando Burlando lanzaron al cielo el suyo, pudo leerse en el globo el dulce mensaje “Feliz cumple, Blanca, gracias” con la firma de la pequeña Saritah.

En tanto, el famoso abogado, que se hizo presente junto a su mujer y su hija para acompañar a la modelo y su familia, también pudo vérselo charlar con Roberto García Moritán, mientras Pampita saludaba amorosamente a Sarah a upa de su mamá.

Pampita reveló por qué decidió no ir a la presentación del libro de Benjamín Vicuña sobre Blanquita

Benjamín Vicuña publicó el libro "Blanca, la niña que quería volar", de la mano de Editorial Planeta. El actor escribió esas páginas para intentar esbozar algunas lecciones sobre cómo afrontar una pérdida tan dolorosa.

Este viernes, en una nota con Intrusos (América TV), Flor de la V le preguntó a Pampita si va a estar en la presentación oficial de la publicación de su ex pareja.

La modelo y conductora indicó que tomó la determinación de no concurrir y explicó por qué: "No, no voy a ir para que pueda tener él toda la atención y no salir de foco con mi presencia".

"Estoy invitada, obviamente, pero yo preferí no ir para que Benjamín pueda estar tranquilo, que toda la atención esté en el libro y no se vaya el foco hacia otro lado", remarcó.

Por último, Pampita resumió la intención detrás de Blanca, la niña que quería volar. "Es el segundo libro más vendido. Supongo que había mucha gente que estaba necesitado este tipo de libro. Me alegra que ayuda a mucha gente", concluyó.