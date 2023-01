Barbie Vélez confesó cuál es su mayor miedo, a días de dar a luz

Embed

De cara al parto, Barbie reveló cual es su mayor temor. "Tengo miedo al dolor porque escuché a otras mamás, que me contaron sus experiencias", confesó.

La hija de Nazarena indicó que no tiene problemas en pasar por una cesárea, si así lo deciden los médicos. "Iré a parto natural, pero después veremos si tengo que ir a cesárea, no tengo problemas", aseguró.

Al finalizar, Barbie destacó que Lucas intenta mantener la calma para no alterarla. "Lucas trata de no trasmitirme ansiedad, así que no sé si está ansioso o no", sentenció.

Barbie Vélez compartió su primer antojo de embarazada: "Mi hijo quiere"

En septiembre, Barbie Vélez confirmó en vivo en LAM la noticia más linda: su maternidad, fruto de su relación con Lucas Rodríguez.

"Qué emoción, qué nervios, no lo puedo creer todavía. Estoy medio medio, tuve bastantes náuseas. Estoy de 3 meses, con mucho sueño y cansancio. Es todo nuevo para mí, estoy experimentando todo. Lucas está feliz y me está acompañando en todo. Es un 10", señaló, visiblemente contenta.

Y con el correr de los días, Barbie Vélez comenzó a compartir cómo avanza su gestación. Luego de haber afirmado que se siente muy cansada todo el día y extremadamente sensible, la actriz hizo eco de su primer y súper dulce antojo.

Divertida, la hija de Nazarena Vélez contó cuál es su merienda favorita desde que está en la dulce espera. "Si mi hijo quiere chocolatada con galletitas surtidas, quién soy yo para negárselo", indicó Barbie a través de sus stories de Instagram, al pie de la foto de la bebida y del paquete abierto.