Belu Lucius contó cómo logró terminar con un doloroso problema de salud que la atormentaba desde chica

Belu Lucius bloqueo.jpg

Al tiempo que siguió: "Hoy, desde que el dolor se vuelva realmente insoportable, al punto de no poder agacharme a atarle los cordones a mis hijos, de no poder darme vuelta en la cama para dormir, incluso de sentarme en una silla por más de 15 minutos y al levantarme no lograr pararme derecha, me animé a hacerme un bloqueo".

"Tenía un poco de miedo, no les voy a mentir, pero realmente fue un procedimiento que duró en total 15 minutos. Me lo realizó un médico súper recomendado que conozco hace muchos muchos años, el Dr. Erice Santiago, que desde el día 1 me dio muchísima tranquilidad. Creo que la parte humana de los médicos es muy importante en estos casos donde el paciente no sabe, tiene dudas, miedos e inseguridades", agregó ya más tranquila.

Y por último, con su característica simpatía Belu Lucius se despidió de su fandom. "Les agradezco todos los mensajes que me han mandado estos últimos días. Fueron de mucha contención. Ya saben, las amo", concluyó la influencer.

Belu Lucius poteo bloqueo.jpg

Guerra de famosas influencers: el video de la mala actitud de Julieta Puente con Belu Lucius

Julieta Puente, la influencer que ganó muchos adeptos gracias a sus videos de hacer ejercicio full cardio, la puso muy mal en un evento Mar Del Plata.

Mientras Belu Lucius, también contratada para ese evento, lo daba a todo y se divertía, Julieta Puente asegura que no tenía “batería social”.

Embed

La influencer puso mala cara todo el tiempo dirigida a la morocha y se mostró un poco divertida generando malestar entre los que la contrataron.

Sin embargo, ella se lo tomó a chiste y lo publicó en sus redes sociales antes de que le llegue el bullying.