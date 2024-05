El duro momento de salud de Belu Lucius: "Tenía un tumor con pelos y dientes"

Belu contó que decidió hacer el video para que otras personas, que pasen por lo mismo que ella, no tengan miedo. "Mucha gente se piensa que el teratoma es un hijo que me comí, o un hermano que me nace o que me lo comí cuando era chica. Pero no es así. Es un quiste de grasa y tiene otros tejidos, y se forma en cualquier lado del cuerpo, a mí se me formó en el ovario derecho", siguió.

Finalmente, la influencer mostró imágenes del teratoma que le sacaron. "Me van a dar el alta al día siguiente de haberme operado. Me sacaron seis centímetros de quiste, el mes pasado medía cinco centímetros. El doctor me dijo que en su mayoría era hueso", completó.

La angustia de Belu Lucius por la dura enfermedad que padece su hijo

Semanas atrás, en sus redes sociales, Belu Lucius contó que a su hijo mayor, Bautista, le diagnosticaron una que afecta a la piel. El niño tiene púrpura y está en tratamiento.

Pese a que el pequeño está evolucionando, en un posteo en su Instagram, la influencer expresó su enorme preocupación por ver una pronta mejoría y que las manchas en la piel desaparezcan.

“Ayer a la noche volvieron las manchas y la hinchazón. Volvió el dolor en el pie. ¿Era de esperar? Si. ¿Podía llegar a pasar? Si”, manifestó Belu y compartió imágenes de los síntomas en el cuerpo de Bauti.

Más allá del drama que le generó la situación, la influencer contó que confía en la recuperación total del niño. "A seguir con reposo absoluto. La púrpura no se va de un día para el otro. Lo bueno es que si el no pisa, no hay dolor, y el pis tiene color normal. Vamos Bauti!!”, cerró.