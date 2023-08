Benjamín Vicuña enfrentó los rumores de un affaire con Natalia Oreiro mientras estaba con Pampita

A partir de los dichos de Pampita se desataron todo tipo de especulaciones sobre a quién hacía referencia. Algunos indicaban que estaba hablando de Natalia Oreiro, que trabajó con Vicuña en el pasado, en la ficción "Entre caníbales".

Walter Leiva, el cronista de Socios del espectáculo, encontró al galán a la salida de una productora y le preguntó por las versiones de amorío con la actriz uruguaya.

Embed

El chileno desmintió que esa historia de Pampita fuese por una infidelidad. "Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín", señaló y remarcó: "Las diferencias que pueda tener o no con una actriz va mucho más allá de los 10 años que estuvo en pareja conmigo".

Vicuña deslizó que, probablemente, el motivo del enojo de la modelo con esa actriz sea otro. "Me parece muy autorreferencial que tenga que ver con mi historia", sostuvo.

Al finalizar, el galán insistió con despegarse de la revelación que hizo Pampita en LAM. "No me puedo hacer cargo de un enigmático de alguien, ¿se entiende?", sentenció.

La trama oculta de la "traición" de Natalia Oreiro que Pampita jamás perdonó

Hace unos días, Pampita estuvo invitada al living de LAM (América TV). En el programa de Ángel de Brito, la modelo y conductora reveló que hay una figura del ambiente artístico con la cual no volvería a trabaja. "Me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer", argumentó, pero evitó dar nombres.

En Twitter se barajaron varios nombres. "¡Ay, me perdí! ¿Será Oreiro?", "Romina Gaetani es..."; "Es Romina Gaetani. Alto lío se armó. Fueron tapa de revista con Benjamín"; "Oreiro. Vicuña la engañó con ella cuando hacían la novela en Telefe. Analia Franchín ya lo confirmó a ese amorío y cómo bailaban lambada juntos en un fiesta de equipo", escribieron algunos de los usuarios de dicha red social.

Embed

Este martes en Intrusos dieron detalles de un triángulo amoroso, con Pampita, Benjamín Vicuña y Natalia Oeiro como protagonistas. Al parecer, la uruguaya habría sido la actriz a al cual hacía alusión la jurado del Bailando 2023.

La historia se remonta a 2015, cuando el chileno estaba grabando una ficción para Telefe junto a la diosa charrúa, Entre caníbales. Según versiones que corrieron en ese entonces, los actores habrían tenido un affaire en secreto.

"Estuvieron a punto de separarse los dos (Vicuña y Oereiro) de sus respectivas parejas", señaló Marcela Tauro. ""En ese momento, decían que Natalia y Benjamín caminaban de la mano por los pasillos del canal", comentó Maite Peñoñori en el ciclo de América.

Las versiones indican que el romance oculto se habría conocido por un problema en el camarín de la actriz uruguaya: un plomero tuvo que ir para intentar destapar el inodoro, encontró papeles y preservativos atascados en las tuberías. Esa prueba habría puesto al descubierto el affaire.

Al parecer, Pampita se habría enterado de todo, pero nunca expuso la historia en los medios para resguardar su intimidad. "Para mí se enteró Pampita de todo lo que pasó", remató Marcela Tauro.