Benjamín Vicuña reveló si estaría dispuesto a abrir su relación con Anita Espasadín

Vicuña reconoció -con una sonrisa en el rostro- que Anita llegó a su vida cuando menos se lo esperaba. "Son curiosos los tiempos de Dios y cuando uno tiene cierta perspectiva se da cuenta de que está todo escrito", reflexionó.

Fiel a su estilo, el actor remarcó que quiere tomarse todo con calma y avanzar paso a paso en la relación. "Estoy muy tranquilo. Todo va muy bien y me gusta cómo va pasando todo", sostuvo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de abrir la pareja, como ocurre en el reality que conduce, Vicuña fue tajante. "No, no la abriría. Las parejas cuando vean el reality seguramente lo van a pensar. También aparecen temas como el lugar que le damos al amor en nuestras vidas, cómo duele, el lugar que le damos al sexo, a las tentaciones....", contó

Al finalizar, remarcó que -por el momento- no está dispuesto a compartir a su pareja. "Estoy bien como estoy", enfatizó.

image.png

Benjamín Vicuña publicó la primera foto junto a Anita Espasandín y se supo cuál fue la reacción de su ex

En las últimas horas Benjamín Vicuña sorprendió a sus seguidores al compartir la primera foto junto a su actual pareja, Anita Espasandín. Si bien ambos blanquearon su relación en junio, hasta el momento no habían mostrando imágenes juntos en ninguna de sus redes.

Lo cierto es que esta semana la pareja decidió hacer una escapada romántica a las playas de Panamá, y entre las postales del viaje fue que el actor se animó a mostrarse junto a su novia en una romántica foto de ambos mirando el mar.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Sin embargo, se supo que este gesto no fue bien recibido por todos, ya que según contaron en Socios del Espectáculo (El Trece) habría significado un duro golpe para la ex pareja de la administradora de empresas.

"Automáticamente se comunican del lado del ex de ella, que está totalmente, y pobre Vicuña no es contra vos, pero me dicen que está deprimido y encerrado", comentó Paula Varela acerca de lo que le transmitió el entorno del ex de Anita.

Como si eso fuera poco, además, sumó: "Fue un golpe durísimo ver esta foto y que ella se está yendo mucho de viaje cuando él no va al teatro. Que los pibes quedan con él y que está toda la familia desorientada".