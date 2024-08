Benjamín Vicuña publicó la primera foto junto a Anita Espasandín y se supo cuál fue la reacción de su ex

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Sin embargo, se supo que este gesto no fue bien recibido por todos, ya que según contaron en Socios del Espectáculo (El Trece) habría significado un duro golpe para la ex pareja de la administradora de empresas.

"Automáticamente se comunican del lado del ex de ella, que está totalmente, y pobre Vicuña no es contra vos, pero me dicen que está deprimido y encerrado", comentó Paula Varela acerca de lo que le transmitió el entorno del ex de Anita.

Como si eso fuera poco, además, sumó: "Fue un golpe durísimo ver esta foto y que ella se está yendo mucho de viaje cuando él no va al teatro. Que los pibes quedan con él y que está toda la familia desorientada".

Benjamín Vicuña reveló los detalles más románticos de su relación con Anita Espasandín

El actor Benjamín Vicuña blanqueó su historia de amor con Anita Espasandín en junio de este año, y hasta el momento decidió mantener la relación en un perfil bajo ya que ella no pertenece al mundo de los medios.

Sin embargo, este lunes estuvo invitado al piso de Socios del Espectáculo (El Trece), y se animó a contar algunos detalles acerca de cómo comenzó el amor entre ambos.

“Está todo maravilloso, me queda bien el amor. Estoy feliz, estoy en un súper momento. Nos conocimos en París, lugar del amor. La verdad es que me da pudor hablar de ella porque no es un personaje público y es una mujer que cuida mucho su intimidad", reconoció.

De todas formas, continuó con la historia y aseguró: “Yo la conocía, la había visto en diferentes lugares. Y luego, en un viaje de trabajo, pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa, en febrero pasado. Y ahí, recién comenzó todo”.

Por último, se mostró sumamente feliz por el momento de su vida en el que se encuentra y expresó: “Es algo muy bonito, muy revelador y muy profundo. Es hermoso. Disfruto de ese estado, ¿Quién no? Hay que intentarlo siempre, es un derecho. Es muy bonito”.